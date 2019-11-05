Şofbenden zehirlenen genç hayatını kaybetti

İzmir’in Konak ilçesinde şofbenden sızan gazdan zehirlenen bir genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Konak ilçesi Gürçeşme Mahallesi 3641 sokakta meydana geldi. İddiaya göre 24 yaşındaki Ömer Söğüt, babasıyla birlikte yaşadığı evinde duş almak için banyoya girdi. Baba Hacı Mehmet Söğüt banyodan uzun süre ses gelmeyince durumdan şüphelenerek banyoya girdi. Oğlu Ömer Söğüt’ü hareketsiz yerde yatarken gören Hacı Mehmet Söğüt, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Ömer Söğüt’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Banyoda şofbenden sızan gaz sebebiyle hayatını kaybettiği iddia edilen Ömer Söğüt cenazesi Buca Çamlık Mezarlığına defnedildi.

