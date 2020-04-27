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Sofia Richie ile Scott Disick plajdan vazgeçmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 12:02 | Son Güncelleme

Sofia Richie ile Scott Disick plaj keyfini bırakmıyor. Genç model gelen tepkiler üstüne hem bikinisini giydi hem de virüsten korunmak için maske taktı.

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan model Sofia Richie ile Scott Disick, koronavirüs günlerini Malibu'da geçiriyor. Tüm dünyada yayılan koronavirüs ve onun sebep olduğu Covid- 19 hastalığı çifti tatil keyfi yapmaktan alıkoymadı.

HEM BİKİNİ HEM MASKE

Richie ile Disick, bir süredir Malibu'da tatil yapıyorlar. Çift sık sık paparazziler tarafından görüntüleniyor. Richie her ne kadar bikinisini giyip güneşin ve denizin keyfini çıkarsa da yüzüne koruyucu maske takmayı da ihmal etmiyor.

Geçtiğimiz hafta korunmasız plajda görüntülenen ünlü modele tepki yağmıştı.

BABASI İLİŞKİYİ ONAYLAMADI

Ünlü şarkıcı Lionel Richie'nın kızı olan Sofie ile Kourtney Kardashian ile uzun süreli ilişkisi sırasında tanınan Scott Disick yaklaşık iki yıldır birlikte. Ünlü şarkıcı Lionel Richie, Scott Disick'in hareketli hayatını bildiğinden kızının onunla ilişkisini onaylamamıştı.

Sofia Richie 21, Scott Disick ile 36 yaşında. Ancak şarkıcıyı kızının aşk hayatıyla ilgili endişelendiren asıl konu bu değil. Ünlü şarkıcı çapkınlığıyla tanınan Disick'in, kızını üzeceğinden korkarak bu ilişkiyi onaylamamıştı.

Ancak Sofia Richie, babasının karşı çıkmasına rağmen bu ilişkiyi sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
sofia richie, Sofia Richie maske, Scott Disick,

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