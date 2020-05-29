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  4. Sofia Richie seks ve alkol bağımlısı sevgilisi Scott Disick'ten ayrıldı

Sofia Richie seks ve alkol bağımlısı sevgilisi Scott Disick'ten ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2020 10:23 | Son Güncelleme

Kourtney Kardashian'ın eski eşi Scott Disick ve Lionel Richie'nin kızı Sofia Richie, üç yıllık ilişkilerini sonlandırdı. Ayrılmalarında Disick'in alkol sorununun etkin olduğu söyleniyor.

Kourtney Kardashian’ın seks bağımlısı eski eşi Scott Disick, mayıs ayının ilk haftası, alkol ve uyuşturucu bağımlılığından dolayı rehabilitasyon merkezine yatırıldı. Yaklaşık 2 hafta sonra merkezden ayrılan Disick’in, Lionel Richie’nin kızı olan sevgilisi Sofia Richie ile bir arada görünmemesi çiftin ayrıldıkları iddialarını ortaya çıkarmıştı.

Öyle ki Richie, Disick’in doğum gününü dahi kutlamamıştı… Rehabilitasyon merkezinden çıkınca Kourtney ve üç çocuğu ile tatile çıkan Scott Disick ve Sofia Richie’nin ayrıldığı iddia edildi.

Ayrılmalarındaki en büyük etken ise, eski Disick’in kurtulamadığı alkol ve uyuşturucu bağımlılığı oldu. Disick uzun yıllardın seks ve alkol bağımlılığıyla mücadele ediyor. Bu sebeple Sofia Richie’nin babası kızının bu ilişkisini hiçbir zaman onaylamadı.

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