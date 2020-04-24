Sofia Richie ve Scott Disick plajda! Şoke ettiler

21 yaşındaki model Sofia Richie ve 36 yaşındaki sevgilisi Scott Disick ile Malibu sahillerinde güneşin ve denizin tadını çıkarırken görüntülendi.

Koronavirüs salgınında sosyal izolasyon kuralları yerine plajda görüntülenen çifti görenler, salgının bile Sofia’yı keyfinden mahrum edemediği tarzında yorumlar yaptı.

Richie’nin kusursuz fiziği ise göz kamaştırdı.

Kourtney Kardashian’ın eski sevgilisi ve çocuklarının babası Scott Disick ve Kardashian/Jenner ailesinin yakın dostu Sofia Richie uzun süredir birlikteler... Lionel Richie’nin kızı olan genç model babasının onaylamamasına rağmen bir dönem seks bağımlısı olan Disick ile ilişkisini sürdürüyor.



