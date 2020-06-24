Sofia Vergara sahneden seyircilerin arasına düştü

Modern Family dizisindeki Gloria Pritchett karakteri ile tanınan Kolombiyalı oyuncu, model ve sunucu Sofia Vergara, jüri üyeleri arasında bulunduğu America's Got Talent yarışmasında talihsiz bir kaza geçirdi.

47 yaşındaki Vergara, Chef Boy Bonez adlı yarışmacı şarkısını söylerken, önündeki kırmızı butona bastı. Bu hareketinin ardından yarışmacı, jürinin oturduğu masanın yanına geldi.

Bunun üzerine aniden oturduğu yerden kalkan Sofia Vergara, dengesini kaybederek seyircilerin arasına düştü.

İlk şoku atlattıktan sonra kahkahalara boğulan Vergara, "Bundan daha korkunç bir şey görmedim" sözleriyle herkesi güldürdü.

2015 yılında, kendisi gibi oyuncu olan Sofia Vergara ile evlenen Joe Manganiello, geçtiğimiz günlerde eşine olan aşkını dile getirmişti.



43 yaşındaki oyuncu, Vergara ile bir partide karşılaştığını söyleyeyerek, "Harika görünüyordu ve ben gözlerimi ondan alamadım" demişti.

