Kolombiyalı oyuncu Sofia Vergara, kısa sürede servetine servet kattı.
Sofia Vergara yedi yıl üst üste zirvede
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Modern Family dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Sofia Vergara, bu yıl da en çok kazananlar listesinde zirveyi kaptırmadı.
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Kolombiyalı oyuncu Sofia Vergara, kısa sürede servetine servet kattı.
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47 yaşındaki oyuncu, üst üste 7 yıl boyunca 'televizyon dizilerinden en çok kazanç elde eden oyuncu' unvanını aldı.
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Vergara, bu yıl da 42.5 milyon dolarlık kazancı ile zirveyi kimselere bırakmadı.
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Dört kez Altın Küre'ye aday olan oyuncu, 2009 yılından beri Modern Family dizisinde Gloria Delgado-Pritchett karakterini canlandırıyor.
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Vergara, 1990'ların sonunda İspanyolca yayınlanan Univisión programıyla üne kavuşuşmuştu. 2015 yılında Joe Manganiello ile evlenen güzel oyuncu, rol aldığı ilk İngilizce yapım olan Chasing Papi adlı filmle şöhretini artırmıştı.
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'Televizyon dizilerinden en çok kazanç elde eden oyuncu' sıralamasında Kaley Cuoco 24 milyon dolar ile ikinci, Ellen Pompeo ise 23 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı.
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