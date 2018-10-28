Kolombiyalı oyuncu Sofia Vergara, kısa sürede servetine servet kattı.

Sofia Vergara yedi yıl üst üste zirvede

1 / 12 Modern Family dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Sofia Vergara, bu yıl da en çok kazananlar listesinde zirveyi kaptırmadı.

2 / 12 Kolombiyalı oyuncu Sofia Vergara, kısa sürede servetine servet kattı.

3 / 12 47 yaşındaki oyuncu, üst üste 7 yıl boyunca 'televizyon dizilerinden en çok kazanç elde eden oyuncu' unvanını aldı.

4 / 12 Vergara, bu yıl da 42.5 milyon dolarlık kazancı ile zirveyi kimselere bırakmadı.

5 / 12 Dört kez Altın Küre'ye aday olan oyuncu, 2009 yılından beri Modern Family dizisinde Gloria Delgado-Pritchett karakterini canlandırıyor.

6 / 12 Vergara, 1990'ların sonunda İspanyolca yayınlanan Univisión programıyla üne kavuşuşmuştu. 2015 yılında Joe Manganiello ile evlenen güzel oyuncu, rol aldığı ilk İngilizce yapım olan Chasing Papi adlı filmle şöhretini artırmıştı.

7 / 12 'Televizyon dizilerinden en çok kazanç elde eden oyuncu' sıralamasında Kaley Cuoco 24 milyon dolar ile ikinci, Ellen Pompeo ise 23 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı.

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