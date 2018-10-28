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Sofia Vergara yedi yıl üst üste zirvede

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.10.2018 14:06 | Son Güncelleme

Modern Family dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Sofia Vergara, bu yıl da en çok kazananlar listesinde zirveyi kaptırmadı.

Kolombiyalı oyuncu Sofia Vergara, kısa sürede servetine servet kattı.

Sofia Vergara yedi yıl üst üste zirvede

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Modern Family dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Sofia Vergara, bu yıl da en çok kazananlar listesinde zirveyi kaptırmadı.
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Kolombiyalı oyuncu Sofia Vergara, kısa sürede servetine servet kattı.
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47 yaşındaki oyuncu, üst üste 7 yıl boyunca 'televizyon dizilerinden en çok kazanç elde eden oyuncu' unvanını aldı.
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Vergara, bu yıl da 42.5 milyon dolarlık kazancı ile zirveyi kimselere bırakmadı.
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Dört kez Altın Küre'ye aday olan oyuncu, 2009 yılından beri Modern Family dizisinde Gloria Delgado-Pritchett karakterini canlandırıyor.
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Vergara, 1990'ların sonunda İspanyolca yayınlanan Univisión programıyla üne kavuşuşmuştu. 2015 yılında Joe Manganiello ile evlenen güzel oyuncu, rol aldığı ilk İngilizce yapım olan Chasing Papi adlı filmle şöhretini artırmıştı.
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'Televizyon dizilerinden en çok kazanç elde eden oyuncu' sıralamasında Kaley Cuoco 24 milyon dolar ile ikinci, Ellen Pompeo ise 23 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı.
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Anahtar Kelimeler:
Sofia Vergara Modern Familyü

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