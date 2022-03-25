Sofistike ve şık oldukları kadar da rahat olan deri sandalye ve deri koltuk çeşitleri

Özellikle çalışma alanlarında sık tercih edilen deri koltuklar, çalışma motivasyonunu artıran bir oda dizaynını da beraberinde getiriyor. Salon dekorasyonunda da beğenerek kullanabileceğiniz, dayanıklı, rahat ve şık bir deri koltuk arayışındaysanız doğru yerdesiniz. Kalitesiyle uzun yıllar kullanabileceğiniz, tasarımıyla bulunduğu ortama sofistike bir hava katacak, birbirinden şık modellere yer verdiğimiz yazımızı incelemeye ne dersiniz? Hazırsanız başlıyoruz!

1. Bilgisayar başında uzun zaman geçirenlere bel destekli deri koltuk

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HJRBM Ofis Koltuğu'nu hem ev hem ofiste kullanmak için tercih edebilirsiniz. Rahat, yumuşak, nefes alabilir aynı zamanda yüksek kaliteli deri malzemeden üretilen koltuk, rahatlığı ve şıklığı aynı anda hissetmek isteyenler için doğru tercih. Bel desteğinin bulunması, ayarlanabilir koltuk boyutu, esnek dönüş özelliğiyle iş yerlerinde sık tercih edilen deri koltuğu evde çalışma odanızda da kullanabilirsiniz. Siyah rengi ve estetik tasarımıyla göz dolduran koltuk, uzun süren oyun keyfinizde de size eşlik edebilir. Hemen her dekorasyona uyum sağlayacak koltuğa şans vermelisiniz!

2. Microsoft Elit Deri Koltuk ile çalışma odanıza şıklık katın

Ders çalışma ve oyun odalarında ya da ofislerde kullanmak için tavsiye edebileceğimiz Microsoft Elit Deri Koltuk, rengi ve tasarımıyla görenleri cezbedecek! Kaliteli deri kaplaması, rahat ve ergonomik tasarımıyla severek kullanabileceğiniz koltuğun öne çıkan en büyük özelliği, yumuşak oturma alanı. Kullanım sırasında dilediğiniz yöne dönebilmesinin yanı sıra beli tam kavrayan yapısıyla kronikleşmeye yüz tutmuş bel ağrılarınız için de iyi bir seçim. İskeletinde kullanılan dayanıklı metali sayesinde uzun süre kırılmaz ve dağılmaz. Kilit mekanizması sayesinde de istediğiniz konumda kullanabilirsiniz.

3. Deri şıklığıyla konforu birleştirmek isteyenlere özel FGVBC Deri Koltuk

Yumuşak deri döşemesi ve suya dayanıklı dolgusuyla ofisinize ve evinize şıklık katacak FGVBC Deri Koltuk, konforuyla da ön plana çıkıyor. Uzun süre hareketsiz oturmaya bağlı görülebilecek sırt ve bel ağrılarını minimize etmek isteyenler için oldukça uygun koltukla tanışmanın vakit geldi. 360 derece dönebilen, dilediğiniz boyutta ayarlayabileceğiniz FGVBC Deri Koltuk hemen her çalışma odasında olması gereken koltuk modellerinden biri! Şık tasarımıyla kullanmak istediğiniz ortamın havasını bir anda değiştiriveren, rahatlığıyla sanki evinizin koltuğunda uzanıyormuş hissi sunan krem renkli deri koltuğa bayılacaksınız!

4. Ofis dizaynının vazgeçilmezi TİTİZKOLTUK Special Deri Koltuk

Çalışma alanınız için yeni ve şık bir koltuk modeli arıyor, odanın dekorasyonunu da deri şıklığından yararlanarak tamamlamak istiyorsanız TİTİZKOLTUK Special Deri Koltuk tam size göre! Ofisinizde misafirlerinizi ve çalışma arkadaşlarınızı ağırlamak istediğinizde şıklığıyla göz dolduracak çift kişilik koltuk, odanın dekorasyonuna kolayca uyum sağlar. Ahşap çerçeveli ayakları, yumuşak oturma alanı, sabit kolları ve eğimli sırtıyla bir koltukta aradığınız her şeyi karşılayacak koltuk, ideal boyutuyla her alanda rahatlıkla kullanılabilir. Dilerseniz misafir odanızda da kullanabileceğiniz koltuğa şans vermeye ne dersiniz?

5. Modern tasarımlı FACAZ BOSS Deri Koltuk'a ofisinizde yer açın

Evde ya da çalışma alanında kullanabileceğiniz, parlak deri görünümlü ve rahat bir koltuk arayışındaysanız FACAZ BOSS Deri Koltuk'la tanışmalısınız. Siyah renk ve deri uyumunu hayatın her alanında kullanmak isteyenler için ideal model, çalışma alanınıza çok yakışacak! Yorgunluk hissettiğiniz ya da stres atmak istediğiniz anlarda paket içeriğinde yer alan USB kablosuyla masaj özelliğini aktive edebileceğiniz deri koltuk, 360 derece dönen tekerleriyle de çalışırken hareket özgürlüğü tanır. Çalışma alanınıza göre boy uzunluğunu ayarlama olanağını da tanıyan deri koltuğu gittiğiniz her yere taşımak isteyeceksiniz!

6. Çalışma motivasyonunuzu Cozy Signature Armut Koltuk ile arttırın

Kim demiş çalışma alanlarında yalnızca ciddi koltuklar olur diye? Kendinizi rahatlatmak, bazen de şımartmak istediğiniz anlarda kullanabileceğiniz armut koltuğun aynı zamanda deri şıklığı ve kalitesinde olmasını ister miydiniz? Televizyon izlerken, oyun oynarken ve arkadaşlarınızla sohbet ederken kullanabileceğiniz Cozy Signature Armut Koltuk için ofisinizde ya da evinizde yer açın. Diğer tüm eşyalarınızla uyum yakalayabilecek, sempatik ve rahat deri koltuk arayanların gözdesi olacağını düşündüğümüz ürünü bir arkadaşınıza hediye etmemeniz için hiçbir neden yok! Çok beğenilen, yumuşacık ve rahat deri koltuğa göz atmadan geçmeyin deriz.

7. Derinin sofistike havasını IVVA MOBİLYA Onesta Koltuk Takımı ile yakalayın

Derinin sofistike görünümünü evinize ya da çalışma alanınıza taşımak istiyorsanız sizin için harika bir önerimiz var. 1 adet 3'lü ve 2 adet tekli koltuğuyla tüm ofisi baştan sona dekora edebileceğiniz takımla hem şıklığı hem konforu garantileyebilirsiniz. Yerden yüksek ayak yapısı, eğimli sırt tasarımı ve dekoratif kahverengi deri görünümüyle kendinizi şımartabileceğiniz IVVA MOBİLYA Onesta Koltuk Takımı'na mutlaka bir şans tanıyın. Ofiste ya da evinizde rahatlıkla tercih edebileceğiniz takım, kapitone detaylarıyla bulunduğu ortamın havasını değiştirecek. Yumuşak deri dokusuna hayran kalacağınız koltuk takımı, kaliteli yapısıyla uzun yıllar size eşlik edecek!

8. Her ortama yakışan Herkese Mobilya Füme Deri Tekli Koltuk

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İhtiyacınız olan her alanda kullanabileceğiniz şık ve modern bir deri koltuk önerisiyle karşınızdayız! Bekleme salonlarında, okuma köşelerinde, çalışma ya da misafir odasında kullanabileceğiniz deri koltuğa ihtiyaç duyuyorsanız Herkese Mobilya Füme Deri Tekli Koltuk, arayışınıza son verebilir. Füme rengini suni deri şıklığı ile buluşturan ve farklı bir stile imza atan deri koltuk, minimal tasarımıyla fazla yer kaplamaz. Kromdan üretilen ayakları, uzun süre sorunsuz kullanmanızı sağlar. Temizlemesi de oldukça kolay koltuğu deterjan kullanmadan sadece nemli bir bezle silerek kolayca kirden arındırabilirsiniz.

9. Hakiki deri kalitesine güvenenler için Mobilyapratik Gramer Leo 3a Misafir Koltuğu

Rahat, ergonomik, şık ve hakiki deri koltuk arayışında olanlar için önerebileceğimiz Mobilyapratik Grammer Leo 3a Misafir Koltuğu, son zamanlarda öne çıkan modeller arasında yer alıyor. Orta sert yumuşaklıkta oturma alanı bulunan, metal ayaklarıyla oldukça dayanıklı koltuğu bekleme salonlarında ve çalışma odanızda tercih edebilirsiniz. Sabit sırt mekanizması ve sabit kol desteğiyle rahat kullanılan koltuk, siyah rengiyle de bulunduğu ortamın dekorasyonuna kolayca uyum sağlar. Konforu ve şıklığı bir arada sunan Mobilyapratik Grammer Leo 3a Misafir Koltuğu'nu çok beğenerek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok!

10. Misafirlerine her zaman özen gösterenler için Goldsit Antrasit Deri Misafir Koltuğu

Çalışma alanınızın dizaynına karar verirken misafirlerine daha fazla özen gösterenlerden misiniz? Cevabınız "Evet." ise size önerebileceğimiz en güzel ve kullanışlı ürünlerden biri, Goldsit Antrasit Deri Misafir Koltuğu! Geniş sırt yüzeyi sayesinde oturanların çok rahat hissedebileceği, rengi ve deri dokusuyla da hayran kalacağı koltuk seti, minimal tasarımıyla fazla yer kaplamaz. Sade duruşu sayesinde her ortama rahatça uyum sağlar. Dökme sünger döşemesi, geniş ayak alanı, metal iskeleti ve monoblok kolçaklarıyla kullananlardan tam not alan Goldsit Antrasit Deri Misafir Koltuğu'na ofisinizde mutlaka şans verin!