Şoför aracı hemen tahliye etti! Facianın eşiğinden dönüldü

Olay akşam saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi.
İstanbul’dan Erzurum’a giden Kamil Yeşilyurt yönetimindeki yolcu otobüsünün motoru alev aldı. Şoför durumu fark edince otobüsü yolun kenarına çekerek içeride bulunan 20 yolcunun tahliye edilmesini sağladı.
Haber verilmesi üzerine Düzce ve Sakarya Hendek’ten gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüsten inen 20 yolcu ve 3 personele maske dağıttı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)