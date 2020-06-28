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  4. Şoför aracı hemen tahliye etti! Facianın eşiğinden dönüldü

Şoför aracı hemen tahliye etti! Facianın eşiğinden dönüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2020 23:36 | Son Güncelleme

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde, TEM Otoyolu’nda yolcu otobüsünün motoru tutuşurken, yolcular tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerini müdahalesi ile aracı sarmadan söndürüldü.

Olay akşam saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi.

ŞOFÖRÜN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ

İstanbul’dan Erzurum’a giden Kamil Yeşilyurt yönetimindeki yolcu otobüsünün motoru alev aldı. Şoför durumu fark edince otobüsü yolun kenarına çekerek içeride bulunan 20 yolcunun tahliye edilmesini sağladı.

OTOBÜSTEN İNEN YOLCU VE PERSONELE MASKE DAĞITILDI

Haber verilmesi üzerine Düzce ve Sakarya Hendek’ten gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüsten inen 20 yolcu ve 3 personele maske dağıttı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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