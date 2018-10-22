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Şoför damat otobüsünü gelin arabası yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 15:47 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, gelin arabasına dönüştürülen otobüs, görenlerin ilgisini çekti.

Şoför damat otobüsünü gelin arabası yaptı

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (MANİSA), (DHA) MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, gelin arabasına dönüştürülen otobüs, görenlerin ilgisini çekti.
Bir turizm firmasında çalışan 30 yaşındaki şoför Çağlar Seyhan, 20 yaşındaki Gülay Seyhan ile hayatını birleştirdi. Resmi nikahlarının ardından düğün yapan çift gelin arabası olarak tur otobüsünü kullandı. Ayan Mahallesi'nde yaşayan Gülay Seyhan'ı baba evinden alan Çağlar Seyhan, direksiyonuna geçtiği otobüsle şehir turu attı. Gelin arabasına çevrilen otobüsü görenler şaşkınlık yaşarken bazı kişiler otobüsü fotoğrafladı, çifti alkışladı. Tur, damadın da yaşadığı Ayan Mahallesi'nde tekrar dönülmesiyle son buldu. Damat Çağlar Seyhan, "Farkındalık olsun istedim. Eşime sürpriz yaptım. Otobüsü süslettim. Önüne de 'Anamın ilk gelini' yazdırdım. Sarıgöl caddelerinde birlikte ve davetlilerle dolaştık" dedi.
Gelin Gülay Seyhan ise "Benim için sürpriz oldu ama çok da güzel oldu. Eşime teşekkür ederim" dedi.

FOTOĞRAFLI

Şoför damat otobüsünü gelin arabası yaptıŞoför damat otobüsünü gelin arabası yaptıŞoför damat otobüsünü gelin arabası yaptıŞoför damat otobüsünü gelin arabası yaptı

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