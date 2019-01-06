HABER

Şoför direksiyonda kalp krizi geçirdi, faciayı hostes ve yolcu önledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 01:58 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Söke ilçesinde, yolcu otobüsü şoförü Abdullah Dizman (60), direksiyonda kalp krizi geçirdi.

Burhan CEYHAN-İslam KELEŞ/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde, yolcu otobüsü şoförü Abdullah Dizman (60), direksiyonda kalp krizi geçirdi. Durumu fark eden hostes Hilal Hacımurtazaoğlu (42), çığlık atarak yardım istedi. Ön koltukta oturan yolcu İsmet Çelen (56) ise yerinden fırlayarak otobüsü durdurdu ve facianın eşiğinden dönüldü. Hastaneye kaldırılan Dizman, kurtarılamadı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Didim-Milas yolu üzerinde meydana geldi. İstanbul'dan aldığı yolcuları Didim'e götüren bir firmaya ait 34 EG 5051 plakalı yolcu otobüsünü İzmir'de Mehmet Gülsen'den devralan Abdullah Dizman Aydın'a doğru yola çıktı. Söke ilçe merkezini geçen otobüs, Yenidoğan Mahallesi yakınlarına geldiğinde şoför Abdullah Dizman bir anda direksiyon başında rahatsızlandı. O sırada otobüsün sağa sola gittiğini fark eden hostes Hilal Hacımurtazaoğlu, çığlık atarak yolculardan yardım istedi. Sürücü Dizman'ın arka koltuğunda oturan yolculardan İsmet Çelen, yerinden fırlayarak direksiyonun kontrolünü sağlayıp, daha sonra frene basarak otobüsü durdurdu ve yolcuları büyük bir faciadan kurtardı.

KALP KRİZİNDEN ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI

Yolcuların büyük şok yaşadığı olayda kalp krizi geçirdiği anlaşılan sürücü Abdullah Dizman'ın hareketsiz kalmasıyla hostes ve yolcular ambulans çağırdı. Olay yerine gelen ambulansla Dizman, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dizman, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ise otobüsü facianın eşiğinden döndüren yolcu İsmet Çelen ve hostes Hilal Hacımurazaoğlu'nun ifadesine başvurdu. Güvenli bir yere götürülen yolcular, olay yerine gelen başka bir otobüsle Didim'e gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNERBurcunuz buysa dikkat! 2019 yılında başınıza öyle şeyler gelecek ki!Burcunuz buysa dikkat! 2019 yılında başınıza öyle şeyler gelecek ki!
Ceyhan Nehri taştı, çadırda kalan Suriyeliler, spor salonuna taşındıCeyhan Nehri taştı, çadırda kalan Suriyeliler, spor salonuna taşındı
Üçe bölünen otomobilde can pazarı!Üçe bölünen otomobilde can pazarı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Rekor transfer resmen açıklandı

Rekor transfer resmen açıklandı

Türkiye o katil zanlısını konuşuyor! İşte ilk sözleri

Türkiye o katil zanlısını konuşuyor! İşte ilk sözleri

18 gündür kayıptı! Ormanda parçalanmış halde bulundu

18 gündür kayıptı! Ormanda parçalanmış halde bulundu

Aday krizi! Topluca istifa ettiler

Aday krizi! Topluca istifa ettiler

Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli kar yağışı uyarısı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alkollü şahsın tebessüm ettiren isteği! Polisin elini tuttu ve...

Alkollü şahsın tebessüm ettiren isteği! Polisin elini tuttu ve..

Üçe bölünen otomobilde can pazarı!

Üçe bölünen otomobilde can pazarı!

Başkent'te bin polisle dev operasyon!

Başkent'te bin polisle dev operasyon!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 5 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgula

5 milyon lira sahibini buldu!

Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli kar yağışı uyarısı

AK Parti İl Başkanı: AK Parti, MHP'yi kendi içinde minimize etti

AK Parti İl Başkanı’ndan MHP ile ilgili şok sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.