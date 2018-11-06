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Şoför, 'Gazi kartı geçmez' diyerek otobüsten indirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 11:55 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, özel halk otobüsü şoförü, gösterdiği gazi kartının geçersiz olduğunu söylediği Veli Akkuş'u (69) yolcuların gözleri önünde araçtan zorla indirdi.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, özel halk otobüsü şoförü, gösterdiği gazi kartının geçersiz olduğunu söylediği Veli Akkuş'u (69) yolcuların gözleri önünde araçtan zorla indirdi. Yolcular, şoföre tepki gösterirken, bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, geçen pazar günü öğle saatlerinde, Konyaaltı ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Polis emeklisi gazi Veli Akkuş, durağa yanaşan 07 AU 0335 plakalı halk otobüsüne binip, şoföre gazi kartını gösterdi. İsmi öğrenilemeyen otobüs şoförü, kartın geçersiz olduğunu belirttiği Akkuş'a sadece Antalyakart ile biniş yapabileceğini söyledi. Akkuş'un, kartını otobüslerde her zaman kullandığını ve geçerli olduğunu ısrarla dile getirmesi üzerine koltuğundan kalkan şoför, gaziyi zorla otobüsten indirdi. Yolcular, tepki gösterirken, yolu karşıdan gören biri de cep telefonu kamerasıyla bu anları kaydetti. Görüntülerde otobüs şoförü, gaziyi kolundan iterek, otobüsten uzaklaştırıyor. Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekibi, duraktan ayrılan otobüs şoföründen şikayetçi olduğunu belirten Veli Akkuş'u, ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Yaşadıklarını polis merkezi önünde anlatan Akkuş, "07 AU 0335 plakalı halk otobüsüne bindim. Gazi kartımı gösterdim. Şoför bana bu kartın geçersiz olduğunu söyledi. Okutturmalı kart almam gerektiğini belirtti. Araçtan beni zorla indirdi. Bana hakaret etti. Az kalsın yere düşecektim. Vatandaşlar da tepki gösterdi. Benim vatanıma 34 yıl 6 ay hizmetim var" dedi. Veli Akkuş, görev yaptığı polis merkezinde meslektaşının 'doldur- boşalt' yaparken, silahının kazayla patlaması sonucu yaralandığını ve görev malulü olarak emekliye ayrıldığını anlattı.

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