Şoför, 'Gazi kartı geçmez' diyerek otobüsten indirdi (2)

GAZİYİ ARAÇTAN İNDİREN ŞOFÖR, TOPLU TAŞIMADAN MEN EDİLDİ
Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü, 4 Kasım'da gazi Veli Akkuş'u toplu taşıma aracından zorla indiren özel halk otobüsü şoförünü, toplu taşıma araç kullanımından men etti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, gazi Veli Akkuş'un toplu taşıma aracından zorla indirildiği haberleri üzerine sürücü hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü, 4 Kasım 2018 tarihinde gösterdiği gazi kartının geçersiz olduğunu söylediği Gazi Veli Akkuş'u araçtan indiren toplu taşıma sürücüsü hakkında inceleme başlattı. İncelemeler yapılana kadar görevden uzaklaştırılan sürücü, incelemeler sonrasında ise toplu taşıma araç kullanımından men edildi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı yetkilileri yaşanan bu olaydan derin üzüntü duyduklarını ve hassas olduğumuz bu tür durumlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı" ifadelerine yer verildi.
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