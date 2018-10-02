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Şoför, genç kıza cinsel taciz girişimi iddiasıyla işten çıkarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 13:33 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, S.G.

Barış GEZİCİ/ AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, S.G. (18) isimli kıza cinsel taciz girişiminde bulunduğu ileri sürülen özel halk otobüsü şoförü O.A. işten çıkarıldı. Genç kız, otobüsün güvenlik kamerası görüntülerini elde etmesinin ardından savcığa suç duyurusunda bulundu. Akhisar'ın kırsal Zeytinliova Mahallesi'nden 27 Eylül sabahı Akhisar'a gitmek için otobüse binen S.G., iddiaya göre, kartını okutmak için makineye uzandığı sırada otobüs şoförü yüzünü okşayıp, 'Gel bir kere öpeyim' dedi. Genç kız, geri çekilerek kendini korurken, otobüs şoförü gülmeye başladı. Otobüste tek yolcunun kendisi olması nedeniyle zor anlar yaşayan genç kız, araçtan indikten sonra durumu annesine anlattı. Ardından da otobüsün güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşmak için harekete geçti. Bir kooperatifin Zeytinliova Mahalle Temsilciliği'nin de yardımıyla genç kız olay anının güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıp, Akhisar Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. S.G., belediyeye de şikayette bulunması üzerine otobüs şoförü O.A.'nın işine son verildi.

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