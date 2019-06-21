HABER

Şoför kaçtı 66’sı doğada bu halde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 13:14 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda 66 kaçak göçmen yakalandı.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan kaçak göçmenlerle ilgili etkin çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tekirdağ’da Emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda 66 kaçak göçmen yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan kaçak göçmenlerle ilgili etkin çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğünün Hayrabolu ilçesinde araçlarla yabancı uyruklu kişilerin geçeceği bilgisini vermesi üzerine 4 ekip söz konusu güzergahlarda tedbir alarak beklemeye başladı.

Öncü kıskıvrak yakalandı
İlk etapta öncü olarak gelen 34 BOP 414 plakalı aracın durdurulması üzerine 1’i kaçak göçmen olmak üzere toplamda 12 adet suç kaydı bulunan V.Ö. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Bir süre sonra kimliği tespit edilemeyen şoförün terk etmiş olduğu 34 ZZ 5691 plaka sayılı araç içinde de 25 Pakistan uyruklu şahıs yakalanırken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis bir aracın daha peşine düştü
İl merkezi Süleymanpaşa ilçesi TOKİ uygulama noktasında yapılan uygulama sırasında ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 34 EE 1096 plakalı kapalı kasa minibüs ara yola sapması üzerine polis ekipleri aracın peşine düştü. Bir süre sonra bulunan aracın içinde yapılan aramada 33 erkek 6 kadın 2 çocuk toplam 41 yabancı uyruklu kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Aracın sürücüsü ise bölgeden uzaklaşarak kayıplara karıştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabahSarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabah
Eski eşi ile baldızını kıskançlık yüzünden öldürmüşEski eşi ile baldızını kıskançlık yüzünden öldürmüş
Narkotem’den ’ecstasy’ operasyonu: 13 gözaltıNarkotem’den ’ecstasy’ operasyonu: 13 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.