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Şoför muhtar adayından, kendi aracıyla 6 ay ücretsiz ulaşım vaadi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 19:21 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde 10 yıldır midibüsüyle yolcu taşıyan muhtar adayı Ahmet Akçil (40), seçmenlerine 6 ay boyunca kendi aracıyla ücretsiz seyehat vaadinde bulundu.

Şoför muhtar adayından, kendi aracıyla 6 ay ücretsiz ulaşım vaadi

Metin YILDIRIM/AVANOS (Nevşehir), (DHA)- NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde 10 yıldır midibüsüyle yolcu taşıyan muhtar adayı Ahmet Akçil (40), seçmenlerine 6 ay boyunca kendi aracıyla ücretsiz seyehat vaadinde bulundu.
Nevşehir- Avanos hattında kendi midibüsüyle yolcu taşıyan Ahmet Akçil, 31 Mart yerel seçimlerinde yaşadığı Cumhuriyet Mahallesi'nden muhtar adayı oldu. Akçil, seçilmesi halinde mahalle sakinlerini 6 ay boyunca kendi aracıyla ücretsiz taşıyacağı sözünü verdi. Ahmet Akçil, yerel seçim vaadini de midibüsüne astığı afişle duyurdu. Afişte, 'Desteklerinizle muhtarlığı kazandığım zaman Cumhuriyet Mahallesi'nde oturanlardan Nevşehir- Avanos arası gidiş- geliş ücretini 6 ay boyunca almayacağım' ifadeleri yer aldı.
Nevşehir- Avanos arası yolcu taşımacılığında yetişkinlerden 5, öğrencilerden ise 4 TL ücret alınıyor.

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Şoför muhtar adayından, kendi aracıyla 6 ay ücretsiz ulaşım vaadiŞoför muhtar adayından, kendi aracıyla 6 ay ücretsiz ulaşım vaadi

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