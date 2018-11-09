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Şoför, rahatsızlanan yolcuyu belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 19:44 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, Büyükşehir Belediyesi'nin özel halk otobüsü şoförü Yusuf Tunel (45), rahatsızlanan kadın yolcuyu otobüsle hastaneye götürdü.

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, Büyükşehir Belediyesi'nin özel halk otobüsü şoförü Yusuf Tunel (45), rahatsızlanan kadın yolcuyu otobüsle hastaneye götürdü. Şirintepe- Tıp Fakültesi hattında çalıştırılan 26 H 0158 plakalı özel halk otobüsünde, önceki gün 35 yaşlarındaki kadın yolcu rahatsızlandı. Baygınlık geçiren yolcuyu gören otobüs şoförü Yusuf Tunel, cep telefonundan 112 Acil Servis'i arayıp, durumu bildirdi. Tunel, daha sonra hastane yakın olduğu için otobüsüyle Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi acil servisinin önüne gitti. Otobüste baygın haldeki kadın yolcu, hastane görevlilerince sedyeyle acil servise taşınıp, burada tedaviye alındı. Otobüs şoförü Yusuf Tunel, "Uluönder Mahallesi'ndeki duraktan otobüse binen kadın bir süre sonra rahatsızlandı. Hemen 112'yi aradım. Ancak ambulansın hemen gelemeyeceğini düşündüğüm için kavşaktan dönüş yaptım. Zaten hastane de yakındı. Otobüsle hastaneye gittim. Rahatsızlanan kadın yolcu hemen acil servise aldılar. Ben tekrar seferime devam etim. Kadının sağlık durumunun nasıl olduğunu da öğrenemedim" dedi. Öte yandan özel halk otobüsünün Yunus Emre Devlet Hastanesi acil servisinin önünde park halindeyken çekilen fotoğrafı, sosyal medyadan paylaşıldı. Fotoğraf, çok sayıda beğeni aldı.

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