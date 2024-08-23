Şoför turistlerin su savaşına katılmak için koltuğundan kalktı... Şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldular

Antalya'nın Alanya ilçesinde, içerisinde 20’den fazla kişinin bulunduğu üstü açık safari otobüsü, şoför, turistlerin su savaşı oyununa katılmak için sürücü koltuğundan kalkınca geri kaydı. Yaklaşık 30 metre gidip otomobile çarparak duran otobüs, şarampole yuvarlanmaktan kurtuldu. İşte detaylar...

ŞOFÖR EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU, OTOBÜS GERİ GİTMEYE BAŞLADI

Alanya'da turistlerin üstü açık otobüsle safari yaptığı gezide, şoförlerden biri klakson çalarak önündeki otobüsü durdurdu. Eğimli yolda yan yana duran üstü açık 2 otobüsteki turistler, birbirine oyuncak tabancalarla su sıktı. Bu sırada turistlerin eğlencesine ortak olmak isteyen şoförlerden biri, sürücü koltuğundan kalkıp yanındaki kovayla onları ıslatmaya çalıştı. Ancak şoförün el frenini çekmeyi unuttuğu otobüs, eğimli yolda geri gitmeye başladı.

HIZLANIP OTOMOBİLE ÇARPTI

Şoför tekrar yerine geçmeye çalıştığı sırada 20'den fazla turistin bulunduğu otobüs, hızlanıp yaklaşık 30 metre aşağıda yoldan geçmek için turistlerin su savaşı oyununun bitmesini bekleyen otomobile çarparak durup, şarampole yuvarlanmaktan kurtuldu. Turistler ile otomobildekilerin kısa süreli panik yaşadığı kazada, iki araçta da hasar oluştu.

Kaza, otobüsteki turistler tarafından kaydedildi. Görüntüde, iki otobüsün yolda yan yana durduğu anlar ve bu sırada turistlerin su savaşı oynaması yer aldı. Şoförün koltuğundan kalkıp kovayla su fırlattığı sırada otobüsün geriye kayıp, arkasındaki otomobile çarptığı görüldü. Kaza sonrası görüntüyü çeken kişi, otomobil ve otobüsteki hasarı da kayda aldı. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır