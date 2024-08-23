HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Şoför turistlerin su savaşına katılmak için koltuğundan kalktı... Şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldular

Şoför turistlerin su savaşına katılmak için koltuğundan kalktı... Şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldular

23.08.2024 15:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde üstü açık safari otobüsü şoförü, turistlerin su savaşına katılmak için yerinden kalkınca, hareket eden otobüs otomobile çarptı. Otobüs, içinde bulunan 20'den fazla turistle birlikte şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtulurken hem otobüste hem de otomobilde hasar oluştu. O anlar yine bir turistin kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, içerisinde 20’den fazla kişinin bulunduğu üstü açık safari otobüsü, şoför, turistlerin su savaşı oyununa katılmak için sürücü koltuğundan kalkınca geri kaydı. Yaklaşık 30 metre gidip otomobile çarparak duran otobüs, şarampole yuvarlanmaktan kurtuldu. İşte detaylar...

ŞOFÖR EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTU, OTOBÜS GERİ GİTMEYE BAŞLADI

Alanya'da turistlerin üstü açık otobüsle safari yaptığı gezide, şoförlerden biri klakson çalarak önündeki otobüsü durdurdu. Eğimli yolda yan yana duran üstü açık 2 otobüsteki turistler, birbirine oyuncak tabancalarla su sıktı. Bu sırada turistlerin eğlencesine ortak olmak isteyen şoförlerden biri, sürücü koltuğundan kalkıp yanındaki kovayla onları ıslatmaya çalıştı. Ancak şoförün el frenini çekmeyi unuttuğu otobüs, eğimli yolda geri gitmeye başladı.

ş1

HIZLANIP OTOMOBİLE ÇARPTI

Şoför tekrar yerine geçmeye çalıştığı sırada 20'den fazla turistin bulunduğu otobüs, hızlanıp yaklaşık 30 metre aşağıda yoldan geçmek için turistlerin su savaşı oyununun bitmesini bekleyen otomobile çarparak durup, şarampole yuvarlanmaktan kurtuldu. Turistler ile otomobildekilerin kısa süreli panik yaşadığı kazada, iki araçta da hasar oluştu.

ş2

Kaza, otobüsteki turistler tarafından kaydedildi. Görüntüde, iki otobüsün yolda yan yana durduğu anlar ve bu sırada turistlerin su savaşı oynaması yer aldı. Şoförün koltuğundan kalkıp kovayla su fırlattığı sırada otobüsün geriye kayıp, arkasındaki otomobile çarptığı görüldü. Kaza sonrası görüntüyü çeken kişi, otomobil ve otobüsteki hasarı da kayda aldı. (DHA)

ş3Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
antalya Şoför otobüs
En Çok Okunan Haberler
Bu iş için memurluktan istifa etti! Araba fiyatına satıyor '750 bin TL'ye alan var'

Bu iş için memurluktan istifa etti! Araba fiyatına satıyor '750 bin TL'ye alan var'

'Beyin kanaması geçirdi, konuşma yetisini kaybetti' denmişti! Son haliyle gündem oldu

'Beyin kanaması geçirdi, konuşma yetisini kaybetti' denmişti! Son haliyle gündem oldu

5 yıl önce yaptığı iyilik başına dert oldu! Google'a seslendi

5 yıl önce yaptığı iyilik başına dert oldu! Google'a seslendi

Boğazdaki kaçak villa sonrası çağrı yaptı: Hemen görevden alın!

Boğazdaki kaçak villa sonrası çağrı yaptı: Hemen görevden alın!

Korkunç olay: Kaldırım çöktü, kadın hala kayıp...

Korkunç olay: Kaldırım çöktü, kadın hala kayıp...

Avuçla, taneyle değil, kilo kilo bulundu! "Çok nadir bulgular"

Avuçla, taneyle değil, kilo kilo bulundu! "Çok nadir bulgular"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Bir çift outdoor ayakkabı herkese lazım! İndirimdeki modeller burada

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

Crocs ile rahatlığa adım atma zamanı! Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.