HABER

Şoför ve yolcuların çabası yaralı köpeği yaşatmaya yetmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 15:49 | Son Güncelleme

Aydın'ın Efeler ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüsün şoförü Okan Can, yaralı sokak köpeğini aracına alarak yolcularla veterinere götürdü - Sürücü ve yolcuların köpeği kurtarmak için gösterdiği çaba güvenlik kamerasına yansıdı - Ağır yaralanan köpek, yaklaşık 1 saatlik müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Aydın'ın Efeler ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüsün şoförü Okan Can, yaralı sokak köpeğini aracına alarak yolcularla veterinere götürdü.

Adnan Menderes Üniversitesinden (ADÜ) aldığı yolcularla Kuyulu Mahallesi'ne giden 32 yaşındaki Can, İzmir- Aydın kara yolu üzerinde bir aracın çarpmasıyla yaralanan sokak köpeğini görünce durdu. Yolculardan izin alarak köpeği midibüse alan Can, yaralı hayvanı ADÜ Veterinerlik Fakültesine götürdü. Ağır yaralandığı belirlenen köpek, yaklaşık 1 saat süren müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Köpeğin öldüğünü öğrenen Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzüldüğünü belirterek "Yolda gördüğümde can çekişiyordu. İnsanlık vazifemizi yaptık. İç kanama geçirmiş. Hayvan hastanede ölmüş, çok üzüldüm." diye konuştu.

Efeler Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın da köpeğin hayatını kaybetmesine üzüldüklerini ifade ederek duyarlılığından dolayı Can'ı tebrik etti.

Sürücü Okan Can'ın köpeği alıp hastaneye götürdüğü anlar, midibüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, midibüsü durdurarak inen Can'ın yoldaki köpeği kucağına alarak araçta koltuğunun yanına bırakması, yol boyunca bazı yolcuların köpekle ilgilenmesi ve Can'ın yaralı köpeği kucağına alarak veterinere götürmesi yer alıyor.

Şemsiyeyle bir anda havalandı! O anları anlattı Şemsiyeyle bir anda havalandı! O anları anlattı
Art arda depremlerle sarsılan Malatya için korkutan uyarıArt arda depremlerle sarsılan Malatya için korkutan uyarı
Seferihisar hayvan barınağındaki görüntülere tepkiSeferihisar hayvan barınağındaki görüntülere tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fakülte köpek OTOBÜS şehiriçi şoför veteriner

En Çok Okunan Haberler

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Serdar: Şenol hocamıza herkesin inanması lazım

Serdar: Şenol hocamıza herkesin inanması lazım

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Ünlü fenomen patladı: Eski kocamla yatarsan...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

Şanlıurfa'da tekstil fabrikasında yangın

Laodikya'da imparator Traian'ın zırhlı heykeli bulundu

Laodikya'da imparator Traian'ın zırhlı heykeli bulundu

Mahkeme Metin Topuz için karar verdi

Mahkeme Metin Topuz için karar verdi

Canlarını hiçe sayıp o evde yaşamaya devam ediyorlar

Canlarını hiçe sayıp orada yaşıyorlar!

Başkentte 'POS tefecilerine' operasyon

Başkentte 'POS tefecilerine' operasyon

Son anda ele geçirildi! İstanbul'da tarihi eser operasyonu

Son anda ele geçirildi! İstanbul'da tarihi eser operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.