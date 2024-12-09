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  4. Şoför yolcusunu bıçakladı! Muavin oğluyla gözaltına alındı: İstanbul'da otogarda korkunç anlar

Şoför yolcusunu bıçakladı! Muavin oğluyla gözaltına alındı: İstanbul'da otogarda korkunç anlar

09.12.2024 13:14
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09.12.2024 13:14
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İstanbul'da yolcu otobüsünde yolcu ile şoför ve muavin oğlu arasında tartışma başladı. Tartışma otogara da sıçradı. Şoför yolcuyu ve yakınlarını bıçakladı. 'Fazla bagaj ücreti' kavgasında biri ağır olmak üzere üç kişi yaralandı.

İstanbul Esenler Otogarından Kapaklı’ya gelen A.H.S. ve ailesi, otobüs şoförü B.A. ve muavini M.A. ile fazla bagaj ücreti nedeniyle tartışma yaşadı. A.H.S., durumu Kapaklı Otogarında kendilerini bekleyen yakınlarına bildirdi.

OTOGARDA TARTIŞMA ALEVLENDİ

Otobüs Kapaklı Otogarına ulaştığında A.H.S.’nin yakınları ile otobüs şoförü ve muavin arasında tartışma yeniden alevlendi.

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Tartışma sırasında otobüs şoförü B.A., yanında bulunan bıçakla A.H.S, H.S. ve E.B.S’yi yaraladı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan A.H.S’nin yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

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ŞOFÖR VE MUAVİN OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından otobüs şoförü B.A. ve muavin oğlu M.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Şoför otogar muavin otobüs
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