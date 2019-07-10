Şoföre yılan attı, aracını çaldı

ABD’nin Güney Carolina eyaletinde bir hırsız kadın şoförün üzerine yılan fırlatarak aracını çaldı.

ABD’de bir kadın şoförün üzerine canlı yılan atan hırsız korkuyla araçtan inen kadının arabasını çaldı. Polis, hırsızın kimliğini 29 yaşındaki Hilmary Moreno-Berrios olarak açıkladı. Arabaya binip kaçıran hırsız, etkinlik için kurulan barikatları geçerek aracı yayaların üzerine sürdü. Moreno-Berrios, hırsızlık, mülke zarar verme ve trafik ihlaliyle suçlanıyor. Polis, siyah yılanın zehirli olmadığını ve yakınlardaki bir ormana bırakıldığını söyledi. Şans eseri olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

