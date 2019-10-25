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Şoförler odasının 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' davası başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 22:48 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' iddiası ile tutuklanan Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası eski Başkanı Mehmet Ali Alkan’ın yanı sıra, ikisi tutuklu toplam 19 sanığın yargılanmasına başlandı.

Şoförler odasının 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' davası başladı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' iddiası ile tutuklanan Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası eski Başkanı Mehmet Ali Alkan’ın yanı sıra, ikisi tutuklu toplam 19 sanığın yargılanmasına başlandı. Alkan ve diğer sanıklar suçlamaları kabul etmedi.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz 1 Temmuz’da Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası’na operasyon düzenledi. Operasyonda bazı bilgisayarlara, mali kayıtlara ve oda defterlerine el koyuldu. 10 şikayetçi ve 50 bilgi sahibinin ifadeleri doğrultusunda belirlenen 20 şüpheli için eş zamanlı baskın yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden ifadesi alınan 12’si, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Aralarında dönemin oda başkanı Mehmet Ali Alkan, genel sekreter, oda çalışanları ile durak başkanı ve taksicilerinin bulunduğu 8 kişi adliyeye sevk edildi. Yaklaşık 6 saat süren duruşmanın ardından Alkan ile birlikte Hasan Uysal ve İsmail Demir tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3’ü tutuklu 19 sanığın yargılanmasına Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Ali Alkan, Hasan Uysal, İsmail Demir, tutuksuz sanıklardan bazıları, şikayetçiler ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada savunma yapan Alkan, 27 yıldır odada görev aldığını ve iddianamede yer alan hiçbir suçlamayı kabul etmediğini söyledi. Mehmet Ali Alkan, ticari taksilerin tescil kaydını gerçek sahibini gizlemek amacıyla çevresindeki insanların üzerine yaptırmadığını ve para almadığını söyleyerek, "16 yıldır başkan olarak görev yapıyorum, kimseden para almadım. Telefonla yapılan konuşmalarda hiçbir usulsüzlük yoktur, 190 durak var ve bu duraklarda çalışan binlerce taksiciyle telefonla konuşurduk. Benim üzerime oyunlar oynandığını düşünüyorum" dedi.
Mahkeme başkanı Alkan'a, yakınlarının üzerinde 17'ye yakın taksi plaka kaydının bulunduğunu ve yoğun para trafiğinin dosyada yer aldığını sorması üzerine Alkan, bu plakaların bazılarının eşi, kızı ve oğlunun üzerinde olduğunu, bazılarının ise daha önceden satıldığını öne sürdü. Alkan, söz konusu yüklü para trafiğinin yapıldığı suçlamasını kabul etmediğini ifade etti.
Sanık Hasan Uysal ise şoförlerden para ve senet aldığı iddialarını kabul etmeyerek, aldığı paraların durak masraflarına harcandığını söyledi. İddianamede yer aldığı gibi kimseden yüklü miktarda para almadığını savunan Hasan Uysal, "Ben sosyal bir insanım, birçok kişi beni arar. Ben telefonla yaptığım konuşmalarda rüşvet ve para pazarlığı yapmadım" diye konuştu.
Sanık İsmail Demir ise iddianamedeki suçlamaları kabul etmediğini, kimse adına para toplamadığını, para alışverişlerinin borç karşılığı yapıldığını öne sürdü.
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAFLI

Şoförler odasının 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' davası başladı

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