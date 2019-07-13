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Şoförler sopalarla birbirine girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 23:20 | Son Güncelleme

Ümraniye’de İETT’ye bağlı iki farklı hat üzerindeki otobüs şoförleri sopalarla birbirine girdi.İddiaya göre, Ümraniye’de meydana gelen olayın nedeni otobüs şoförlerinin yolcu kapma yarışı oldu.

Ümraniye’de İETT’ye bağlı iki farklı hat üzerindeki otobüs şoförleri sopalarla birbirine girdi.
İddiaya göre, Ümraniye’de meydana gelen olayın nedeni otobüs şoförlerinin yolcu kapma yarışı oldu. Duraklara daha önce girerek yolcuyu almak isteyen iki şoförün sözlü olarak tartışması kısa sürede sopalı kavgaya döndü. Şoförlerden birisinin sopayla diğer şoföre vurduğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların güçlükle araya girmesi sonucu kavga son bulurken iki otobüs şoförü de araçlarıyla yollarına devam etti.

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