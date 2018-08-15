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Şoförlerden Türk lirasına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 16:32 | Son Güncelleme

Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına destek vermek ve dolar üzerinden yapılan spekülatif girişimlere tepki için dövizlerini bozdurdu - Esnaf Odası Başkanı İsa Yalçın: - "15 Temmuz'da FETÖ'nün silahla yapamadığı darbeyi şimdi ekonomik darbeyle yapmaya çalışanlara gerekli dersi vermek için tüm Sincanlıları dövizlerini ve altınlarını bozdurmaya davet ediyorum"

Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası üyeleri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz ve altın bozdurma çağrısına destek vermek ve dolar kuru üzerinden yapılan spekülatif girişimlere tepki için dövizlerini bozdurdu.

Bağlı oldukları esnaf odasından döviz bürosuna kadar yürüyen yaklaşık 200 civarında kişi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek sloganları attı.

Grup adına konuşan Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsa Yalçın, Türkiye ekonomisi üzerinde uygulanmaya çalışılan baskının farkında olduklarını ve Başkentliler olarak ABD'ye rest çektiklerini söyledi.

Yalçın, Türk lirasına sahip çıkılmasını gerektiğini vurgulayarak "15 Temmuz'da FETÖ'nün silahla yapamadığı darbeyi şimdi ekonomik darbeyle yapmaya çalışanlara gerekli dersi vermek için tüm Sincanlıları dövizlerini ve altınlarını bozdurmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Artan döviz oranlarından dolayı şoförlerin mağdur olduğunu ancak pes etmeyeceklerini aktaran Yalçın, "Yılmayacağız, yıkılmayacağız dik duracağız. Gerekirse soğan ekmek yiyerek ABD ve uzantılarına boyun eğmeyeceğiz." dedi.

Biriktirdiği 15 doları bozdurmaya gelen 11 yaşındaki Furkan Kaçar da Erdoğan'ın çağrısı üzerine döviz bürosuna geldiğini belirtti.

Yapılan kampanyanın vatandaşlık görevi olduğunu aktaran Burak Gürler ise "Az da olsa elimdeki 150 doları bozdurdum. Milletimizin ve devletimizin her daim yanında olduğumuzu göstermek için geldim. Dolara hayır, milli paramız olan Türk lirasına evet diyoruz." şeklinde konuştu.

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