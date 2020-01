Şoförlüğü bırakıp 300 erkek meslektaşına başkan oldu

Antalya’da 300’e yakın toplu ulaşım şoförünün kurduğu derneğin başkanı Elçin Güner, mesai arkadaşlarının sorunlarını çözüme kavuşturmak için şoförlüğü bıraktı. Erkek işi olarak bilinen otobüs şoförlüğünde 4 yıl çalışan Elçin Güler, bununla da yetinmeyip erkek meslektaşlarına başkan oldu. Her gün depolama alanlarına giderek meslektaşlarının sıkıntılarını dinleyen Güner, araçlarında arıza çıkan şoförlere dahi yardımcı oluyor. Antalya’da 3’ü kadın 300’e yakın toplu ulaşım şoförü, Antalya Şehiriçi ve Şehirdışı Toplu Ulaşım Şoförleri Derneği’ni kurdu. Derneğin başkanlığına ise 4 yıldır toplu ulaşım şoförlüğü yapan Elçin Güner (46) seçildi. Güner, şoförlerin sıkıntılarını çözüme kavuşturmak için kendi mesleğini bırakarak kolları sıvadı. Depolama alanlarına giderek erkek meslektaşlarının sıkıntılarını dinleyen Güner, araçlarında arıza çıkan şoförlere de yardımcı oluyor. Derneği kurmaktaki amaçlarının fazla çalışma saatleri, düşük ücret, sosyal haklar ve yolcuların şiddetine maruz kalma gibi sorunlar olduğunu belirten Güner, hedeflerinin ise Türkiye’nin her bölgesinde şube açmak olduğunu söyledi.

“Erkek arkadaşlarım potansiyel sıkıntılarla karşı karşıyalar”

Şoförlerin yaşadığı birçok sorun olduğuna vurgu yapan Güner, 300’e yakın üyenin bulunduğu dernekte, kendisiyle birlikte 3 kadın üyenin bulunduğunu söyledi. Meslektaşları için mesleğini bir süre bırakmak zorunda kaldığını anlatan Güner, “Halkla iç içe olmak benim doğamda vardı, insanları çok seviyorum. Yaşlılara, engellilere yardımcı olmayı sürekli özlüyorum ama arkadaşlarım bana şu an güveniyor. Derneğimiz de benimle birlikte 3 kadın var ama zamanla daha da çoğalacağına inanıyorum. Her geçen gün haklarını aradıklarımızı gördükçe bize üye olmaya geliyorlar. Erkek arkadaşlarım potansiyel sıkıntılarla karşı karşıyalar. Buna çok üzülüyordum. Gün içerisinde depolama alanlarını gezmeye çalışıyorum. Onlar bir sıkıntıları olduklarında bana iletiyorlar. Çözülecek noktaları ulaşım dairemizle çözmeye çalışıyoruz. Onlar için mücadele etmeye devam ediyorum. Birlik içerisinde hareket etmeye başladık. Her geçen gün de bu birlikteliğimiz artmaya devam ediyor. Bu da beni mutlu ediyor” dedi.