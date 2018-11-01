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Şoförlüğü bırakıp devlet desteği ile çiftlik kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 14:16 | Son Güncelleme

Muş'ta, Ferhat Çelik, uluslararası tır şoförlüğünü bıraktıktan sonra aldığı devlet desteği ile kurduğu çiftlikte günde 300 yumurta üretimi yapıyor - Çelik: - "Ürettiğimiz yumurtaları marketlere satıyoruz. Hedefim önümüzdeki dönemde daha iyi gelir elde etmek amacıyla tavuk sayısını bine çıkarmak"

Muş'un Hasköy ilçesinde, devlet desteği ile kurduğu çiftlikte, günde 300 yumurta üretimi yapan Ferhat Çelik, ileriki dönemde daha iyi gelir elde etmek amacıyla tavuk sayısını artırmayı hedefliyor.

Kültür Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası 33 yaşındaki Ferhat Çelik, uluslararası tır şoförlüğünü bıraktıktan sonra "Genç Çiftçi" projesi kapsamında hazırladığı projeyle Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne başvurdu.

Projesi kabul edilen Çelik, aldığı 30 bin lira hibe desteği ile evinin bahçesindeki 2 dönümlük alanda kurduğu çiftlikte, 400 tavuktan günde 300 yumurta üretiyor.

Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıl şoförlük yaptıktan sonra kendi işinin patronu olmaya karar verdiğini anlattı.

Başvurusunun kabul edilmesiyle hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Hibe desteğiyle otomatik yemlik, suluk, aydınlatma, folluk, fan gibi makine ekipmanlarını aldım ve çiftlik inşaatını tamamladım. Malatya'dan getirdiğim 400 gezgin tavuğu besliyorum. Ürettiğimiz yumurtaları marketlere satıyoruz. Hedefim önümüzdeki dönemde daha iyi gelir elde etmek amacıyla tavuk sayısını bine çıkarmak. Devletimize yaptığı yardım dolayısıyla teşekkür ediyorum."

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Naif Aykut ise 2018 yılında "Genç Çiftçi" projesi kapsamında 49 projeye destek verdiklerini, vatandaşların bu uygulamadan memnun olduğunu dile getirdi.

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Ferhat Çelik genç çitfçi muş proje tavuk çiftliği

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