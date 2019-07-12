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Şoförsüz traktör ile tarlayı sürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 13:12 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir çiftçi, sıcak havalar nedeni ile çalıştırdığı traktörden inip, şoförsüz bir şekilde tarlasını sürdü.

Şoförsüz traktör ile tarlayı sürdü

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir çiftçi, sıcak havalar nedeni ile çalıştırdığı traktörden inip, şoförsüz bir şekilde tarlasını sürdü. O anları cep telefonu kamerası ile kaydeden çiftçi, konuşmalarıyla güldürdü.
Olay, Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Karabudak köyünde yaşandı. Köyde çiftçilik yapan Aziz Güzel, traktör kontağını çalıştırdıktan sonra traktörden indi. Havanın sıcaklığına dayanamayan Güzel, traktörün gaz ve direksiyonunu sabitleyerek şoförsüz bir şekilde tarlasını sürdü. Bu anları cep telefonuna kaydeden Güzel, "Artık çiftçiler çalışmayacak, bu saatten sonra ben niye çalışayım traktör kendi kendine tarlayı sürsün. Teknoloji diye bir şey var, ayarla kendi kendine sürsün" sözleri izleyenleri güldürdü.

Şoförsüz traktör ile tarlayı sürdü

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