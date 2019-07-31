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Şoförü gecikince yolcu otobüsünü Belediye Başkanı kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 11:58 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın Mollakendi Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Enis Doğan, Mollakendi- Elazığ seferini yapan yolcu otobüsünün şoförünün gecikmesi üzerine direksiyona geçip, aracı kullandı.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Mollakendi Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Enis Doğan, Mollakendi- Elazığ seferini yapan yolcu otobüsünün şoförünün gecikmesi üzerine direksiyona geçip, aracı kullandı. Merkeze bağlı Mollakendi beldesinden Elazığ'a yolcu götürecek belediye otobüsünü kullanacak şoförün gelmediğini duyan Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan, durağa gitti. Sürücüsünün seferine geciktiği ve başka şoförün olmadığı iletilen Başkan Doğan, otobüsün direksiyonuna geçti. Yolcuların mağdur olmaması için aracı kullanan Başkan Doğan'ı direksiyonda görenler şaşırdı. Otobüsteki yolculuk ise bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Başkan Mehmet Enis Doğan, yolcuları bekletmemek için direksiyona geçtiğini belirterek, "Şoför, seferine geç kaldı. Yolcuları bekletmek olmazdı. Sefer yapan otobüsün başka şoförü olmadığı bilgisi bana iletildi. Ben de oraya giderek otobüsü kullandım. Bizler vatandaşa hizmet etmek için buradayız" dedi.

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