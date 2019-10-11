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Şoförü kadınla oyalayıp, kamyonları çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 14:49 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 1 milyon 150 bin lira değerindeki pirinç metal yüklü kamyonun sürücüsünü bir kadınla oyalayarak kamyonu çalan, aynı yöntemle Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yemeklik yağ yüklü kamyonu çalan ve pirinç metal ile yağları satın alan 1'i kadın 11 kişi gözaltına alındı.

Şoförü kadınla oyalayıp, kamyonları çaldılar

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 1 milyon 150 bin lira değerindeki pirinç metal yüklü kamyonun sürücüsünü bir kadınla oyalayarak kamyonu çalan, aynı yöntemle Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yemeklik yağ yüklü kamyonu çalan ve pirinç metal ile yağları satın alan 1'i kadın 11 kişi gözaltına alındı. 2 kamyon ve ürünler sahiplerine teslim edildi.
3 Ekim günü Gebze İstasyon Mahallesi Eskihisar Caddesi üzerinde bulunan 1 milyon 150 bin lira değerindeki pirinç metal yüklü kamyon çalındı. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek, kamyonun ve kamyonu çalan kişilerin kullandığı otomobilin izini sürdü. Yollarda bulunan tüm kameralar incelenerek kamyonun Bursa'da bir hurda deposuna girdiği belirlendi. Polis, kamyonda yüklü 27 bin 500 kilo pirinç metal ve kamyona el koyarak, sahiplerine teslim etti. Bu sırada, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli plakalı bir otomobil ile Tekirdağ Çorlu'ya gelenlerin yemeklik yağ yüklü kamyonu çaldığını bildirdi. Polis, iki kamyonu çalanların aynı kişiler olabileceğini değerlendirerek soruşturmayı derinleştirdi. Yemeklik yağ yüklü kamyonun İstanbul Tuzla'da bir yemek fabrikasının önünde bulunduğu tespit edilerek, takibe alındı. Yağlar depoya boşaltılırken, yükünü boşaltan kamyon takibe alınarak durduruldu. Depoya konulan yağlar ve kamyon da sahiplerine teslim edildi.
Polis, olayla ilgili olarak kamyonları çalan ve çalınan ürünleri satın alan Coşgun G., Zafer K., Hasan M., Arslan Mert B., Elif K., Selahattin G., Kani K., Engin S., Ersin B., Cuma B. ve İsa Ö.'yü İstanbul Pendik, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi ve Bursa'da düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Kamyon şoförlerini bir kadınla oyalayarak araçları çaldıkları belirlenen kişiler ile çalınan ürünleri satın alan kişiler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Şoförü kadınla oyalayıp, kamyonları çaldılarŞoförü kadınla oyalayıp, kamyonları çaldılarŞoförü kadınla oyalayıp, kamyonları çaldılarŞoförü kadınla oyalayıp, kamyonları çaldılar

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