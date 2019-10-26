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Şoförü uyuyan minibüs 4 otomobile çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2019 18:03 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, turistlerin taşındığı minibüs sürücüsünün uyuyakalması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 4 otomobile çarptı.

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, turistlerin taşındığı minibüs sürücüsünün uyuyakalması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 4 otomobile çarptı. Kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Antalya- Muğla yolu üzerindeki Karaçulha Mahallesi'nde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. 7 İngiliz turisti havaalanına götüren 07 SEG 50 plakalı minibüsün şoförü Ali A., iddiaya göre, uyuya kaldı. Bunun üzerinek kontrolden çıkan minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 4 otomobile çarptı. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada, otomobil sürücülerinden Mustafa Yüksel ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı Yüksel, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrası Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüsteki turistler ise bir süre sonra olay yerine gelen başka bir minibüsle havalimanına götürüldü.

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