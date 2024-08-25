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Şoförün su savaşına katılma hevesi az kalsın faciaya neden oluyordu! Soruşturma başlatıldı, işte kesilen ceza...

25.08.2024 16:02
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Antalya'nın Alanya ilçesinde şoför, turistlerin su savaşına katılmak için yerinden kalkınca, safari otobüsü içerisinde 20'den fazla kişiyle geriye hareket ederek otomobile çarpıp son anda şarampole yuvarlanmaktan kurtulmuştu. O safari otobüsüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Safari otobüsü şoförü hakkında cezai işlem uygulanırken, sürücü belgesi 2 ay süre ile geçici olarak geri alınarak şahıs araç kullanmaktan men edildi. Ayrıca sürücü hakkında sağlık raporu istendi.

Kaza, 2 Temmuz 2024 tarihinde Sapadere Mahallesi'nde meydana geldi. Safari turundaki gezide üstü açık otobüslerdeki turistler, eğimli rampa olan yolda birbirine oyuncak tabancalarla su sıktı. Bu sırada şoför A. Y., sürücü koltuğundan kalkıp yanındaki kovayla yolcuları ıslatmaya çalıştı. Ancak şoför el frenini çekmeyi unuttuğu içerisinden 20'den fazla kişinin bulunduğu otobüs, geri gitmeye başladı. Şoför tekrar yerine geçmeye çalıştığı sırada otobüs, arkadaki otomobile çarparak durup, şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Turistler ile otomobildekilerin panik yaşadığı kazada, iki araçta da hasar oluştu.

Kaza, otobüsteki bir turistin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, iki otobüsün yolda yan yana durduğu, bu sırada turistlerin su savaşı oyunu oynadığı yer aldı. Şoförün koltuğundan kalkıp kovayla su fırlattığı sırada otobüsün geriye kayıp, arkasındaki otomobile çarptığı görüntülere yansıdı.

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Görüntülerin yayılmasının ardından Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Harekete geçen ekipler, safari otobüsü şoförü A. Y., hakkında insan hayatını ve trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçundan cezai işlem uygulandı.

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SÜRÜCÜ HAKKINDA SAĞLIK RAPORU İSTENDİ

Alanya Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Araç sürücüsü karakola davet edilmiş, sürücü hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 3 bin 600 TL cezai işlem uygulanmıştır. Araç sürücüsünün sürücü belgesi 2 ay süre ile geçici olarak geri alınarak şahıs araç kullanmaktan men edilmiştir. Ayrıca araç sürücüsü A.Y. sağlık durumunun tespiti, araç kullanmasında sağlık yönünden engel bir halin olup olmadığının tespiti için hastaneye sevk edilerek sağlık durumunun tespitine yönelik doktor raporu istenilmiştir” denildi.

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(İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Alanya safari
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