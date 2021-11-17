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  4. Şoförün yaptığı pahalıya patladı! Güzergahının 120 kilometre dışında yolcu taşıyan minibüs trafikten menedildi

Şoförün yaptığı pahalıya patladı! Güzergahının 120 kilometre dışında yolcu taşıyan minibüs trafikten menedildi

17.11.2021 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, trafik ekiplerince durdurulan minibüsün güzergahından çıkarak 120 kilometre uzaklıkta yolcu taşıdığı tespit edildi. Sürücü Gökhan Ö.'ye bin 394 TL ceza kesilirken, minibüs trafikten 15 gün menedildi.

Şoförün yaptığı pahalıya patladı! Güzergahının 120 kilometre dışında yolcu taşıyan minibüs trafikten menedildi

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda denetim yaptı. Bir minibüsü durduran polis, minibüs sürücüsü Gökhan Ö.'nün belgelerini kontrol ederek, alkol testi yaptı.

120 KM UZAKTA BULUNDU

Yapılan incelemede minibüsün Karacabey ilçesi sınırları içinde hizmet vermesi gerekirken, güzergahından 120 kilometre uzaklıktaki İnegöl ilçesinde yolcu taşıdığı belirlendi. Sürücü Gökhan Ö.'ye güzergah dışında yolcu taşıma suçundan bin 394 TL ceza kesilirken, minibüs trafikten 15 gün boyunca menedildi. Araçta bulunan yolcular ise başka bir servis aracına aktarıldı.

(DHA)

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Bursa
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