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Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir!

17.03.2021 07:31 | Son Güncelleme:
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Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir!

San Francisco'da Uber şoförünün 'maske tak' uyarısını dinlemeyen kadın, saldırması, küfür etmesi ve adamın yüzüne öksürmesi nedeniyle, arkadaşı da biber gazı sıkması suçuyla şimdi cezaevinde.

Geçen hafta San Francisco'da bindiği Uber aracında maske takmayı reddeden ve sürücüye saldırdığı görülen üç kadından ikisi tutuklandı.

Söz konusu olay, San Francisco Bayview'de 7 Mart'ta gerçekleşti. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde yolcuların Uber şoförüyle tartıştığı, Arna Kimiai adlı kadının ise şoförün yüzüne öksürdüğü görülüyor. Videonun bir noktasında ise Kimiai, Khadka'nın cep telefonunu almaya çalışırken görülüyor.

San Francisco Polis Departmanı, incelediği görüntüler üzerine kadını 14 Mart'ta gözaltına aldı. Kimiai şoföre darp, soygun ve suç işleme nedenleriyle cezaevine gönderildi.

''IRKÇILIĞA UĞRADIM''

Olay hakkında bilgi veren şoför Subhakar Khadka, ''Benimle alay etmeye başladı, bana küfretti, beni erkek olmakla sorgulamaya başladı. Beni öldüreceğini bunun için kuzenlerini çağıracağını söylüyordu. Ona tek dediğim şey maskesini takması gerektiğiydi. ABD'ye 8 yıl önce geldim Nepal'deki aileme bakabilmek için çok çalışıyorum. Irçılığa uğradığımı düşünüyorum çünkü onlar gibi değildim. Ama burada Amerika Birleşik Devletleri'nde doğup büyüdüğünüz için, diğer kişinin sizden daha az insan olduğunu düşünmeyin.''

Rapora göre Arna Kimiai üç ila dokuz yıl arasında hapis yatabilir. Aynı zamanda sağlık kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle genç kadını para cezası da bekliyor.

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ARKADAŞI DA CEZAEVİNDE

Bununla birlikte polis, yaşanan olaydan sonra şüphelilerin aracı terk ettiğini yolculardan birinin tekrar geri gelip açık pencereye doğru uzanarak sürücüye biber gazı olduğu düşünülen bir madde sıktığını söyledi. Arna ile birlikte sürücüye biber gazı sıkmakla suçlanan kadın da tutuklandı.


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