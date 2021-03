Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir!

Geçen hafta San Francisco'da bindiği Uber aracında maske takmayı reddeden ve sürücüye saldırdığı görülen üç kadından ikisi tutuklandı.

Söz konusu olay, San Francisco Bayview'de 7 Mart'ta gerçekleşti. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde yolcuların Uber şoförüyle tartıştığı, Arna Kimiai adlı kadının ise şoförün yüzüne öksürdüğü görülüyor. Videonun bir noktasında ise Kimiai, Khadka'nın cep telefonunu almaya çalışırken görülüyor.

San Francisco Polis Departmanı, incelediği görüntüler üzerine kadını 14 Mart'ta gözaltına aldı. Kimiai şoföre darp, soygun ve suç işleme nedenleriyle cezaevine gönderildi.

UBER DRIVER COUGHED ON, ASSAULTED & PEPPER SPRAYED



An @Uber driver was assaulted & coughed-upon by a group of women in #SanFrancisco after he refused them service for not wearing masks, in an attack the driver captured on videohttps://t.co/6Muz8wb2ea pic.twitter.com/KMO1vig1tq