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Şoförüne silah gösterdikleri otobüstekiler polis çıkınca gözaltına alındılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 16:34 | Son Güncelleme

Manisa'da trafikte tartıştıkları otobüs şoförünü silahla tehdit eden 2 şüpheli, araçtakiler polis çıkınca gözaltına alınmaktan kurtulamadı - Şikayetçi olmayınca ifadeleri alınan zanlılar serbest bırakıldı

MANİSA (AA) - Manisa'da tartıştıkları otobüs şoförünü silahla tehdit eden 2 zanlı, araçtaki yolcular polis çıkınca gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Akhisar-İzmir kara yolunda M.B.E'nin kullandığı 39 AAC 530 plakalı otomobil, M.B.A. idaresindeki 35 HGN 76 plakalı otobüsü hatalı solladı. Bu duruma tepki gösteren otobüs şoförü, önünde bulunan araçtakileri korna çalarak uyardı.

Şoförün tepkisine sinirlenen otomobildeki M.B.E. ve T.Ö, aracın camını açarak şoföre silah gösterdi.

Zanlıların bulunduğu otomobil, yol üzerindeki akaryakıt istasyonunda polislerce durduruldu.

Şüphelilerin, silahla tehdit ettiği şoförün kullandığı otobüs de aynı akaryakıt istasyonuna geldi ve araçtaki 28 polis aşağıya indi.

Polisleri görünce şaşkınlık yaşayan M.B.E. ve T.Ö. gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada bir tabanca ve bir bıçak bulundu.

Şehir dışındaki bir görevden İzmir'e döndükleri öğrenilen polis memurları ile otobüs şoförü şikayetçi olmayınca ifadeleri alınan iki şüpheli serbest bırakıldı.

Bu arada, akaryakıt istasyonunda yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde akaryakıt istasyonunda durdurulan otomobilin etrafında bekleyen polisler yer alıyor.

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