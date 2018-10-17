Şoförünün babasından 'Ponzi Arzu'ya, dolandırıcılık suçlaması

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, yüksek miktarda kâr payı dağıtma vaadi ile 75 kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil'in (39), şoförü Serkan Çevdir'in babası Mehmet Çevdir'i (63) de 210 bin lira dolandırdığı iddia edildi. Mehmet Çevdir, duruşmada, Arzu Mertgil'in bankalardan kredi çektirdiğini, paranın hepsini de ev alma vaadiyle kendisinden aldığını iddia ederek şikayetçi olduğunu söyledi. Sanık Mertgil ise Mehmet Çevdir'den para almadığını söyleyerek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bursa, İstanbul ve İzmir'de, yatırımcılara kendi paralarından veya sonraki yatırımcılardan gelen paralarla ödeme yapılan 'Ponzi Düzeni' yöntemiyle 75 kişiyi yaklaşık 16 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Arzu Mertgil'in, Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanmasına devam edildi. 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'kamu görevlisi ile ilişkisi olduğundan bahisle dolandırıcılık' suçlarından 1050 yıl hapsi talep edilen Mertgil, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mertgil'e yardım ettikleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanıklardan Gökmen Ş. duruşmada hazır bulunurken, şoförü Serkan Çevdir ve diğer 4 sanık katılmadı.

ŞOFÖRÜN BABASINDAN DOLANDIRICILIK İDDİASI

Duruşmaya katılan müştekilerden Arzu Mertgil'in şoförü, tutuksuz sanık Serkan Çevdir'in babası Mehmet Çevdir, Mertgil'in kendisini de 210 bin lira dolandırdığını ileri sürdü. Mehmet Çevdir, "Bankalardan kredi çekildi. Paraların hepsini Arzu aldı. Parayı sanığa evinde elden verdim. Yazılı herhangi bir şey düzenlemedik. Bana ev alacağını söyledi. Bana önce, 'Para çekelim, sana kâr payı vereceğim' demedi. Ben parayı bana ev alacağına inandığım için verdim. Ben hiçbir şekilde parayı geri almadım. Zararım giderilmedi. Arzu, bana kendisinin mali müşavir olduğunu ve bankalarla ilişkisi olduğunu söyledi. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.

'TAHLİYEMİ İSTİYORUM'

Sanık Arzu Mertgil ise Mehmet Çevdir'den para almadığını söyledi. Mertgil, "Ben parayı almadım. Kendisine 7 firmanın finansman danışmanı olduğumu söyledim. Serkan Çevdir'in defterlerine ben bakıyordum. Serkan zaten mali müşavir olduğumu biliyordu. Ben mali müşavirim, kaydım da vardır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Mahkemenize 15 sayfalık savunma gönderdim. 20 aydır tutukluyum. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Sanık avukatı Erdal Yıldız ise "Müvekkilim uzun süredir tutukludur. Bu suç uzlaşmaya tabidir. Şikayetçiler haksız para kazanmak için bu sisteme girmişlerdir. Bu dava konusu Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görevine girmektedir. Adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Arzu Mertgil’in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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