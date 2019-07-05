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Şoförünün direksiyonda rahatsızlandığı TIR devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 18:12 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de şoförünün direksiyonda rahatsızlandığı belirtilen kola yüklü TIR, kontrolden çıkıp devrildi.

Şoförünün direksiyonda rahatsızlandığı TIR devrildi

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de şoförünün direksiyonda rahatsızlandığı belirtilen kola yüklü TIR, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, TIR şoförü Osman Y., yaralandı.
Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Çanakkale-İzmir karayolunun Troia Ören yeri kavşağında meydana geldi. İzmir yönüne giden 06 FG 4331 plakalı kola yüklü TIR'ın şoförü Osman Y., direksiyonda rahatsızlandı. Osman Y.'nin yol kenarına çekmek istediği TIR, şarampole devrildi. Kazada, Osman Y., yaralandı. Osman Y., diğer araç sürücüleri tarafından TIR'dan çıkarıldı.
Çağırılan ambulansla Osman Y., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Osman Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Şoförünün direksiyonda rahatsızlandığı TIR devrildiŞoförünün direksiyonda rahatsızlandığı TIR devrildiŞoförünün direksiyonda rahatsızlandığı TIR devrildiŞoförünün direksiyonda rahatsızlandığı TIR devrildi

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