Şoförünün kullandığı otomobilde iş insanı intihara kalkıştı (2)

HAYATINI KAYBETT\u0130\nZonguldak'\u0131n Ere\u011fli il\u00e7esinde, arac\u0131nda ba\u015f\u0131na tabancayla ate\u015f eden i\u015f insan\u0131 \u015eerafettin Kaymaz, tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc hastanede hayat\u0131n\u0131 kaybetti.PARTNERYatak odan\u0131z\u0131n kokusu hangi mesaj\u0131 veriyor?\u015eanl\u0131urfa\u2019da facia k\u0131l pay\u0131 atlat\u0131ld\u0131FET\u00d6 operasyonunda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan 14 ki\u015fiden 6\u2019s\u0131 tutukland\u0131
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