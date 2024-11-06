Sofra duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı - Uzun, kısa ve çocuklar için sofra duası

Sofra duası, İslam'da Allah’a sunulan bir şükran ifadesidir ve verilen nimetlere karşı duyulan minnettarlığı simgeler. Yemek ve rızık, İslam kültüründe derin bir öneme sahiptir. Yemeğe başlamadan önce ve yemeğin ardından yapılan bu dualar, hem etik davranış kuralları hem de manevi değerler açısından oldukça kıymetlidir. Sofra duası olarak da adlandırılan bu dualar, Türkçe anlamları ve Arapça yazılışlarıyla birlikte, kısa ve uzun versiyonlarıyla da araştırılmakta ve öğrenilmektedir.

Sofra duaları

Yemek duası, kesinlikle zorunlu bir uygulama değildir. İslam'da hiçbir dua veya ibadet, âlimlerin görüşüne göre zorla yapılmamalıdır. Yemek duasının asıl amacı, öncelikle şükran sunmaktır. Bunun yanı sıra, sofranın bereketini artırmak için de okunmaktadır.

Âlimlere göre, yemek duası yapıldıktan sonra masadan daha sağlıklı bir şekilde kalkmak mümkün olur. Yemek duası, rızkın bereketlenmesine, Allah’ın rızasına, sağlık ve afiyet bulmaya katkı sağlar. Nimetleri için Allah’a şükredenler, O’nun sevdiği kulları arasına dahil olur. Ayrıca, doktorların tavsiyeleri doğrultusunda yemeğe başlamadan önce bir süre beklemek, sağlığa olumlu etkiler sunar. Ayrıca, verilen nimetlere şükretmeyi ve rızkının değerini öğrenen insanlar hayatın birçok alanında şükretme alışkanlığına sahip olur.

Sofra duası Arapça okunuşu

Elhamdü Lillâhillezî Et'amenâ ve Sekânâ ve Cealenâ Müslimîn

Elhamdü Lillâhi hamden Kesîran Mübâreken Fîhi, ğayra Mekfiyyin, ve Lâ Müveddein ve Lâ Müsteğnen Anhü Rabbenâ.

El-Hamdü Lillâhillezî Et'amenî Hâzat-taâme ve Razakanîhi Min ğayri Havlin Velâ Kuvvetin

Sofra duası Türkçe anlamı

"Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allâh'a hamdolsun" (Tirmizî, Daavât 5 5; Ebû Dâvud, Et'ime 5 2 ; İbnu Mâce, Et'ime 16)

"Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz. " (Buhârî, Et ime 54.;Ebû Dâvûd, Et ime 52 (3849); İbni Mâce, Et`ime 16)

"Bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık kılan Allâh'a hamdolsun" derse geçmiş günahları affolunur" dedi."(Ebû Dâvud, Libâs 1; Tirmizî, Da'avât 55; İbnu Mâce, Et'ime 16)

Uzun sofra duası

“Elhamdülillahillezi et amena ve sekana ve cealena minel müslimin. Allahümmağfir verham vehfaz sahibet taami vel akiline ve limen sea fihi velicemiıl mü'minine vel mü'minat. Allahümme nevvir kulubena bi envari mehabbetike ve zikrike ya zel celali vel ikram. Allahümme ahyine hayaten tayyibeten bis-sıhhati ves-selameti vel-afiyeh. fiddini veddünya vel ahirah. İnneke ala külli şeyin Kadir. Allahümme inna nes'elüke temamen nığmeti ve devamel afiyeh ve husnel hatimeh. Allahümme zid ve la tenkus bi hurmetin nebiyyi sallallahü aleyhi vesellem. Ve bi hurmetil fatiha.”

Anlamı: “Bizi yediren, içiren ve müslümanlardan kılan Allah’a hamdolsun. Allah’ım! Yemek sâhibini, yiyenleri, sofrraya emeği geçenleri, bütün mü’min erkek ve kadınları mağfiret et ve onlara rahmet eyle! Allah’ım! Kalblerimizi muhabbetinin ve zikrinin nurlârıyla nurlandır, ey celâl ve ikrâm sâhibi Allah’ım! Allah’ım! Din husûsunda, dünyada ve âhirrette sıhhat, selâmet ve âfiyet üzere güzel bir hayât yaşamayı lutfeyle! Şüphesiz Sen her şeye kâdirsin. Allah’ım! Sen’den nîmetin tamâmını (İsllâm üzere ölüp cennete girmeyi), âfiyetin devvâmını ve hüsn-i hâtime ile (güzel bir hâl üzerre) vefât etmeyi isteriz. Allah’ım! Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhhi ve sellem- ve Fâtiha-i Şerîfe hürmetine nîmmetlerini artır, noksanlaştırma!”

Kısa sofra duası

Yemek Duası Okunuşu: “Allahümme bârik lena fihi vê ed'imna h'eyren minhü.”

Yemek Duası Manası: “Ey Rabbimiz! Bunu bize mübarek ve bereketli kıl ve bize bundan hayırlısını yedir”

Çocuklar için sofra duası

Çocuklar için uygun bir sofra duası şu şekilde olabilir:

"Allah'ım, bu nimetleri bize ihsan ettiğin için sana şükrediyoruz. Verdiğin rızıklardan, sağlık ve mutluluktan dolayı minnettarız. Soframızda bulunan tüm yiyecekleri bereketlendir, dostlarımızla ve ailemizle güzel paylaşımlar yapmayı nasip et. Amin."

Bu dua, çocukların anlayabileceği basit bir dille yazılmıştır ve sofra duasının anlamını ifade eder.