"Sofradaki sağlıklı besinler beslenme çantasında da yer almalı"

İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca, çocuğun besin ve yeme alışkanlıklarının sağlıklı olabilmesi için ebeveynlerin rol model olması gerektiğini belirterek, "Bu sebeple en başta sofrada tüketilen sağlıklı besinler, çocuğun beslenme çantasında yer almalıdır." dedi.
Prof. Dr. Arıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beslenmenin, canlıların en temel gereksinimlerinden biri olduğunu hatırlatarak, özellikle çocukluk çağında kazanılan beslenme alışkanlıklarının yaşam boyu süreceği için büyük önem taşıdığını söyledi.
Çocuklarda beslenmenin çocuğun yaşına, cinsiyetine, vücut ağırlığına, fiziksel aktivitesine göre düzenlenmesi gerektiğine işaret eden Arıca, okul çağının, çocuğun toplum yaşamına ilk kez bilinçli olarak girdiği bir dönem olduğunu aktardı.
Arıca, okul öncesi çağda çocuğun beslenme alışkanlıklarını aile etkilerken, okul çağında arkadaşların, televizyon gibi çevresel etkenlerin etkilemeye başladığını vurgulayarak, "Aileler çocuklar için en iyisini ister. Çocukları doğal, işlenmemiş, besleyici özelliği yüksek yemeklerle beslemek, onların sağlığını ve geleceğini desteklemenin en iyi yoludur. Bu nedenle beslenmede bütüncül bir yaklaşım sergilenmeli ve beslenme çantasına giren çocuk yemekleri sağlıklı olmalıdır." diye konuştu.
- "İyi kahvaltı yapan öğrencilerin daha başarılı"
Sağlıklı gıdalarla yeterli ve dengeli beslenen çocukların sağlıklı boy ve kilo eğrisine sahip olduğunu ve hem birçok hastalıktan korunurken hem de zihinsel ve duyusal iyilik hissini sağlayabildiğini diye getiren Arıca, şunları kaydetti:
"Ebeveynler evdeyken çocuklarına kaliteli yiyecekler sunmak için zaman ve çaba harcar. Ancak günün çoğunu okulda geçiren çocuk okulda sağlıklı seçimler yapamadığında, maalesef beslenme alışkanlıkları da doğru hale getirilemeyebiliyor. Çocuğun besin ve yeme alışkanlıklarının sağlıklı olabilmesi için ebeveynlerin rol model olması gerekir. Bu sebeple en başta sofrada tüketilen sağlıklı besinler, çocuğun beslenme çantasında yer almalıdır. Çocukların büyük çoğunluğu kahvaltıyı atlayarak okula gider. Gece boyu açlıktan sonra, vücut ve beyin güne başlamak için acil olarak enerjiye gereksinim duyduğundan kahvaltı yapılmadığı takdirde dikkat daha çabuk dağılır, baş ağrısı ve yorgunluk oluşabilir. Yapılan araştırmalar iyi kahvaltı yapan öğrencilerin daha başarılı olduklarını ortaya çıkarmıştır. Yeterli enerji ve besin öğelerini sağlayan bir sabah kahvaltısında peynir ve yumurta, süt, pekmez, zeytin, domates, maydanoz veya meyve bulunmalıdır. Çocukların öğünleri enerji ve besin öğeleri açısından yeterli ve dengeli olmalıdır. Aynı öğünde dört temel besin grubundan yiyecekler bulunmalıdır."
Prof. Dr. Arıca, "Halk arasında şeker ve şekerli besinlerin dikkati ve algılamayı artırdığına yönelik yanlış inanışlar bulunmaktadır. Oysa karbonhidrattan zengin rafine bu besinler tam tersi çocukların dikkatinin dağılmasına ve odaklanamamasına neden olmaktadır. Bu nedenle şeker ve şekerli besinler, cips, kuruyemiş, gazlı içecekler gibi besinler yerine ara öğünde enerji verecek süt, yoğurt, ekmek arası peynir, taze sıkılmış meyve suları ve kuru meyveler tercih edilmelidir." önerisinde bulundu.
- Doğru ara öğün, besin eksikliklerinin önlenmesine yardımcı
Vefik Arıca, beslenme çantasının yanında her çocuğun içinde güvenilir ve temiz suyun olduğu ayrı su kabı olması gerektiğini ifade ederek, "Çocukların mide kapasiteleri sınırlıdır. İştahları değişkendir. Bu nedenle ara öğünlere ihtiyaç duyarlar. Dikkatli ve özenle seçilen besinlerden oluşan ara öğünler, çocuklarda günlük beslenmenin tamamlayıcısı olur ve büyüme-gelişmenin sağlanması ile doğru bir beslenme alışkanlığının kazandırılmasında ve sürdürülmesinde önemi büyüktür." değerlendirmesini yaptı.
Ayrıca bu ara öğünlerin, çocuklarda görülen demir, kobalt, krom, bakır, iyot, manganez, selenyum, çinko ve molibden ile vitamin içeren mikro besin eksikliklerinin önlenmesine yardımcı olacağını vurgulayan Arıca, sözlerini şöyle tamamladı:
"Badem, fındık, ceviz, fıstık gibi yağlı tohumlar, içerdikleri omega-3 ve omega-6, magnezyum ve çinko ile çocuğunuzun beyin gelişiminde ve hafızanın güçlenmesinde önemli rol oynar. Beslenme çantalarına ara öğün olarak eklemek konsantrasyonu artıracaktır. Hazırlanan yiyeceklerin besin değerlerini korumak için soğuk yenecekse dondurucu paketleri veya yalıtımlı bir öğle yemeği kutusu kullanılabilir. Sıcak olarak tüketilecekse, çocuk okula gitmeden önce yiyecekler ısıtabilir ve ısıyı koruyan bir kap veya termos içinde saklanabilir."
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