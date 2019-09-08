"Sofradaki sağlıklı besinler beslenme çantasında da yer almalı"

İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca, çocuğun besin ve yeme alışkanlıklarının sağlıklı olabilmesi için ebeveynlerin rol model olması gerektiğini belirterek, "Bu sebeple en başta sofrada tüketilen sağlıklı besinler, çocuğun beslenme çantasında yer almalıdır." dedi.

Prof. Dr. Arıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beslenmenin, canlıların en temel gereksinimlerinden biri olduğunu hatırlatarak, özellikle çocukluk çağında kazanılan beslenme alışkanlıklarının yaşam boyu süreceği için büyük önem taşıdığını söyledi.

Çocuklarda beslenmenin çocuğun yaşına, cinsiyetine, vücut ağırlığına, fiziksel aktivitesine göre düzenlenmesi gerektiğine işaret eden Arıca, okul çağının, çocuğun toplum yaşamına ilk kez bilinçli olarak girdiği bir dönem olduğunu aktardı.

Arıca, okul öncesi çağda çocuğun beslenme alışkanlıklarını aile etkilerken, okul çağında arkadaşların, televizyon gibi çevresel etkenlerin etkilemeye başladığını vurgulayarak, "Aileler çocuklar için en iyisini ister. Çocukları doğal, işlenmemiş, besleyici özelliği yüksek yemeklerle beslemek, onların sağlığını ve geleceğini desteklemenin en iyi yoludur. Bu nedenle beslenmede bütüncül bir yaklaşım sergilenmeli ve beslenme çantasına giren çocuk yemekleri sağlıklı olmalıdır." diye konuştu.