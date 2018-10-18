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Sofralarda palamudun yerini "istavrit" almaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 14:59 | Son Güncelleme

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle önce palamutla karşılaşan vatandaşlar, son günlerde ağlara takılan istavriti tercih etmeye başladı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da av yasağının sona ermesiyle başlayan palamut mevsiminin ardından, balıkçıların ağlarına takılan istavrit tercih ediliyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bereketli bir mevsim yaşandığını, palamuttan sonra istavritin de balıkçıların yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Pehlivanoğlu, vatandaşların palamudun ardından kilogramı 20 liradan satılan istavrite yöneldiğini ifade ederek, "Bu yıl balıkçılar için çok verimli bir mevsim oluyor. Palamut bereketiyle başlayan mevsim istavrit, çinekop ve uskumru gibi balıklarla devam etti. Vatandaşlar palamuttan sonra artık tezgahlarda yerini almaya başlayan istavriti tercih etmeye başladı." dedi.

Tekirdağ'da balıkçılık yapan Hasan Erol ise palamuttan sonra vatandaşın en çok istavriti tercih ettiğini aktardı.

Erol, geçen yıla göre balıkçılar için çok verimli bir yıl olduğunu ifade ederek, "Mevsim başından bu yana palamutta yaşanan bolluk, vatandaşın balık ihtiyacını karşıladı. Palamudun mevsimi artık yavaş yavaş bitmeye başladı. İnsanlarımız palamuda doydu. Vatandaşlar da artık farklı balıklara yönelmeye başladı. Vatandaşların da istavrite talebi güzel." diye konuştu.

Lüferin de Marmara Denizi'ne girmeye başladığını ifade eden Erol, vatandaşın asıl hamsi mevsimini beklediğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
balık İstavrit Tekirdağ

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