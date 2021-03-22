Soframızdan eksik etmediğimiz acı biber mutluluk kaynağı çıktı!

Tüketimi çok eskilere dayanan acı biberi kimileri yemezken, kimileri ise severek tüketiyor. İnsan sağlığına çok sayıda yararı olan acı biber düzenli olarak tüketildiğinde, vücudu hastalıktan koruma gibi faydaları bulunuyor. Beyinde mutluluk hormonunun salgılanmasını sağlayan acı biberi, stresli iş hayatı olanların, fiziksel yorgunluk çekenlerin tüketmesi öneriliyor. Acı biber, içeriğindeki kapsaisin maddesinin insandaki mutluluk hissi veren endorfin hormonunu artırarak, vücudun rahatlamasını ve stresin azalmasına yardımcı olabiliyor.

'FAZLASI ÖFKEYE NEDEN OLUR'

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, biberin C vitamini deposu olduğunu, içeriğindeki kapsaisin maddesinin acı ve yanma hissi verdiğini söyledi. Manavoğlu, şöyle konuştu:

"Biber acı ve yanma hissi veren sebze olarak bilinir. Aslında biberin farklı, az bilinen yönü var. İnsan vücudu tepki mekanizması. Biberi yediğimizde acı hissine karşılık vücut tepki mekanizması verir. Biber C vitamini bulunduran sebzelerin başında gelir. Biberde acılık tadı veren kapsaisin maddesi vardır. Biberi tükettiğimizde acı hissine karşı mutluluk hissi veren endorfin, serotonin, oksitosin, dopamin hormonu salgılar. Özellikle endorfin hormonu seviyesi artar. Beyne iletilen sinyaller, acı hissini bastırmak için endorfin seviyesini yükseltir. Vücut mutlu olmaya başlar. Acı biber tükettiğimizde vücudumuz bu hissi bastırmak için mutluluk hormonu salgılar. Bu hormonun fazlalığı da insanlarda öfkeye neden olur. Hem sağlık hem mutluluk için yeteri miktarda acı biber tüketilmesi fayda sağlayacaktır."