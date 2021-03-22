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Soframızdan eksik etmediğimiz acı biber mutluluk kaynağı çıktı!

22.03.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutluluk veren besinler söz konusu olduğunda akla ilk gelen bitter çikolata olsa da sofralarımızdan eksik etmediğimiz acı biberin de bu görevi üstlendiği ortaya çıktı. Bibere acılık veren kapsaisin maddesinin vücutta endorfin hormonu salgılanmasını artırdığını söyleyen uzmanlar, bunun da acı biber yendiğinde mutluluk hissi oluşmasına ve stresin azalmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Soframızdan eksik etmediğimiz acı biber mutluluk kaynağı çıktı!

Tüketimi çok eskilere dayanan acı biberi kimileri yemezken, kimileri ise severek tüketiyor. İnsan sağlığına çok sayıda yararı olan acı biber düzenli olarak tüketildiğinde, vücudu hastalıktan koruma gibi faydaları bulunuyor. Beyinde mutluluk hormonunun salgılanmasını sağlayan acı biberi, stresli iş hayatı olanların, fiziksel yorgunluk çekenlerin tüketmesi öneriliyor. Acı biber, içeriğindeki kapsaisin maddesinin insandaki mutluluk hissi veren endorfin hormonunu artırarak, vücudun rahatlamasını ve stresin azalmasına yardımcı olabiliyor.

'FAZLASI ÖFKEYE NEDEN OLUR'

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, biberin C vitamini deposu olduğunu, içeriğindeki kapsaisin maddesinin acı ve yanma hissi verdiğini söyledi. Manavoğlu, şöyle konuştu:

"Biber acı ve yanma hissi veren sebze olarak bilinir. Aslında biberin farklı, az bilinen yönü var. İnsan vücudu tepki mekanizması. Biberi yediğimizde acı hissine karşılık vücut tepki mekanizması verir. Biber C vitamini bulunduran sebzelerin başında gelir. Biberde acılık tadı veren kapsaisin maddesi vardır. Biberi tükettiğimizde acı hissine karşı mutluluk hissi veren endorfin, serotonin, oksitosin, dopamin hormonu salgılar. Özellikle endorfin hormonu seviyesi artar. Beyne iletilen sinyaller, acı hissini bastırmak için endorfin seviyesini yükseltir. Vücut mutlu olmaya başlar. Acı biber tükettiğimizde vücudumuz bu hissi bastırmak için mutluluk hormonu salgılar. Bu hormonun fazlalığı da insanlarda öfkeye neden olur. Hem sağlık hem mutluluk için yeteri miktarda acı biber tüketilmesi fayda sağlayacaktır."

VATANDAŞ DA AYNI GÖRÜŞTE

Acı biberin dilde ve ağız içinde acı yanma hissine rağmen mutluluk verdiğine vatandaş da katılıyor. Semt pazarında acı biber satın alan Hasan Ters, "Biber yiyince mutlu oluyorum. Her yemekte yerim acıyı" derken, Yasin Önce ise "Yemeği yedikçe yediriyor, mutluluk da veriyor. Mutlu oluyorum. Doğal hem de vücuda faydalı" dedi. Biber satıcısı Habibe Kahraman ise, "Kanseri önler. Ağabeyim de çok sever, ben de çok severim. Her zaman yeriz. Mutlu da eder diye düşünüyorum" dedi.

ACI BİBERİN BİLİNMEYEN FAYDALARI

Vücudun toksinlerden arınmasına destek olan acı biber bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayabiliyor. Turunçgillerin verdiği C vitamini desteğinin 2 katını acı biber tek başına verebiliyor. Düzenli olarak acı biber tüketilmesi durumunda, kan dolaşımı sağlıklı hale gelir. Bu sayede, kalp rahatsızlıkları, kolesterol, yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklar önlenebilir. Kış aylarında boğazda meydana gelen enfeksiyonların giderilmesinde acı biber etkili şekilde kullanılabilir. Sindirim sisteminin düzenli şekilde çalışmasına destek olan acı biber, sindirimin dış etkenlerden korunmasını sağlayabiliyor.

Çağın temel problemleri arasında bulunan romatizma rahatsızlığın iyileştirilmesi için acı biber tüketilebilir. Kemik erimesi, kemiklerde erken kırılmalar gibi sorunların önüne geçebiliyor. Acı biber, vücudun asit miktarını dengelemeye yardımcı olmasıyla mide ve yemek borusu sağlığını korur.

DHA

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