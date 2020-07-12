Sofuoğlu: Ayasofya kararı yanlış

Almanya'daki Türkiye kökenlilerin kurduğu dernekleri çatısı altında toplayan Almanya Türk Toplumu (TGD), Türkiye'de Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararını eleştirdi.

Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu, Pazar günü Alman Yazı İşleri Ağı'na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın dünya mirası ve dinlerin barış içinde birlikte var olması için bir sembol olduğunu dile getirdi. Sofuoğlu, "Bu yapının bir camiye dönüştürülmesi tamamıyla yanlış bir karardır" diye konuştu.

Sofuoğlu, Türkiye'nin, böylesine bir kültürel mirası yönetemeyen bir ülke olarak kınanacağı uyarısında bulunarak, çok sayıda insanın İstanbul'a Ayasofya'yı ziyaret etmek için geldiğini ve bunu muhtemelen artık yapmayacaklarını söyledi. Sofuoğlu, bölgede yeterince cami olduğunu da sözlerine ekledi.

Karara karşı olanların İslam dininin düşmanları olarak lanse edilmemesi ve toplumun kutuplaştırılmaması gerektiğinin altını çizen Sofuoğlu, ' diye konuştu. Sofuoğlu, "Bu geçmişte meyve vermedi ve gelecekte de vermeyecek" dedi.