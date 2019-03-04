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Sofuoğlu genç yetenekler için projesinin startını verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 20:27 | Son Güncelleme

DÜNYA Motosiklet şampiyonu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, genç yetenekleri bulup spora kazandırma projesinin startını Sakarya'nın Akyazı ilçesinde verdi.

Sofuoğlu genç yetenekler için projesinin startını verdi

Alaaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - DÜNYA Motosiklet şampiyonu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, genç yetenekleri bulup spora kazandırma projesinin startını Sakarya'nın Akyazı ilçesinde verdi. Kenan Sofuoğlu, 15 Nisan tarihine kadar internetten yapılacak müracaatların ardından yetenekli gençlerle yollarına devam edeceklerini söyledi.
Kenan Sofuoğlu 'Spora Gönül Ver' projesi kapsamındaki 'KNN54&Yamaha Yarış Okulu' projesinin startını Akyaz Pazarköy Mahallesi'ndeki Pazarköy Ortaokulu'nda verdi. Sofuoğlu öğrencilerle sohbet ederek, sorularını cevaplandırdı. Bir öğrencinin, "Bende sizin gibi dünya şampiyonu olmak istiyorum, ne yapmalıyım?" sorusunu Sofuoğlu, “Bende sizin yaşlarınızdayken motosiklette şampiyon olmak istiyordum. Ailemin rızasını güçlükle de olsa aldım ve çalışmalara başladım. Gördüğünüz gibi şu anda karşınıza bir dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu olarak çıktım. Sizde başarabilirsiniz. Önemli olan azmetmek ve çok çalışmaktır. Başarı da arkasından mutlaka gelecektir. Kim bilir önümüzdeki yıllarda sende karşımıza bir şampiyon olarak çıkarsınız kimse şaşırmasın.” diye cevapladı.
Proje ile ilgili bilgi veren Sofuoğlu, "Sporun her dalında yaşları 12-17 arasında olan genç yetenekleri arıyoruz. Projeyi okullarımızda bulacağımız genç yeteneklerle hayata geçireceğiz. İlk olarak da Akyazı Pazarköy Mahallesine geldik ve eğitim kurumumuzda bu projenin ilk startını buradan veriyoruz. Ülke genelinde tek tek okullarımızı gezip genç yetenek aramamız ve bulmamız elbette mümkün değil. Onun için müracaatlar bugün hizmete giren web sitemize 15 Nisan tarihine kadar yapılacak. Müracaat edenleri İstanbul'a çağıracağız ve onlarla burada çalışacağız. Birkaç eleme yaptıktan sonra yetenekli bulduğumuz çocuklarımızla yolumuza devam edeceğiz. Projeme destek dünya çapında üne sahip olan Yamaha’dan geldi. Kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever ise, "Dünya şampiyonumuzdan gelen teklifi hemen kabul ettik. Birlikte yola çıktık ve genç yetenekleri arayıp bulacağız. Onları da Kenan Sofuoğlu gibi şampiyon yapmak istiyoruz. Bu arzu ile yola çıktık ve projenin startını da şampiyonumuzun memleketi olan Akyazı'dan veriyoruz." dedi.
Açıklamaların ardından seçilen öğrenciler Yamaha tarafından okul bahçesine getirilen özel boyutlardaki motosikletlerle tur attı.

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Sofuoğlu genç yetenekler için projesinin startını verdiSofuoğlu genç yetenekler için projesinin startını verdiSofuoğlu genç yetenekler için projesinin startını verdiSofuoğlu genç yetenekler için projesinin startını verdi

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