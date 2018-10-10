Sofuoğlu kaskını Yeşilay'a bağışladı

AK Parti Sakarya Milletvekili, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 2010 yılında kaza geçirdiği bir yarışta hayatını kurtaran kaskı Yeşilay'a bağışladı.

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, kaskını, Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Hatice Saadet Kalyoncu'ya takdim etti.

Kenan Sofuoğlu, milletvekili olmadan önce Yeşillay'ın bir programında, kask hediye edeceğine dair söz verdiğini belirterek, "2010 yılındaki dünya şampiyonasında kullandığım kask. Finali, Fransa'da kazandığımda bu kaskı takmıştım. Neden, bu kask? Bir kere rengi yeşil, uyuyor, diğer sebebi üzerinde Osmanlı tuğrasını direkt kullandığım kasklardan biri olması. Bu, ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştığım kasktır." dedi.

Sofuoğlu, Yeşilay için daha birçok program yaptıklarını ve destek olmaya çalıştığını vurgulayarak, tüm kasklarımı sakladığını ve nadir olarak hediye ettiğini bildirdi.

Kaskı, Yeşilay'ın satışa çıkaracağına işaret eden Sofuoğlu, "Yeşilay, buradan elde edilen geliri eminim ki her zaman olduğu gibi uygun yerlerde kullanacaktır. Umut ediyorum, hayırlı işlere vesile olur." dedi.