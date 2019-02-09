HABER

Sofuoğlu: Motosikletçiler için bariyer uygulaması başlangıç

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 14:45 | Son Güncelleme

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, motosikletçiler için bariyer uygulamasının bir başlangıç olduğunu belirterek, "Zor ve maliyetli bir konu ama Türkiye'de bu kadar hızlı bir şekilde başlanması, adımların atılması beni çok mutlu etti" dedi.

Sofuoğlu: Motosikletçiler için bariyer uygulaması başlangıç

ANTALYA, (DHA) - AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, motosikletçiler için bariyer uygulamasının bir başlangıç olduğunu belirterek, "Zor ve maliyetli bir konu ama Türkiye'de bu kadar hızlı bir şekilde başlanması, adımların atılması beni çok mutlu etti" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Antalya- Kemer Yolu'nun Çaltıcak Mevkii'nde düzenlenen 'Motorcu Dostu Bariyer Sistemi Uygulaması' programına katıldı. AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun da eşlik ettiği Bakan Turhan, motosiklet kullanıcılarıyla birlikte Motorcu Dostu Bariyer Sistemleri'ni inceledi. Bakan Turhan ve Vali Karaloğlu, motosiklete binerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.
SOFUOĞLU: NEREDEN GELDİĞİNİ BİLEN BİRİ OLARAK DESTEK OLDUM
AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu, motosikletçiler için bariyer uygulamasının bir başlangıç olduğunu belirtti. Bu konunun yıllardır gündemde olduğunu söyleyen Sofuoğlu, "Ama bir türlü adım atamamıştık. Son zamanlarda özellikle böyle bir görev üstlenmem, boynumun borcu olmuştu. Nereden geldiğini bilen biri olarak motosikletçilere bu konuda destek olmak için elimden geleni yaptım. Bakanımıza gittik, beni kırmadılar. Zor ve maliyetli bir konu ama Türkiye'de bu kadar hızlı bir şekilde başlanması, adımların atılması, pilot uygulama olarak buradan başlatılması beni çok mutlu etti" dedi.

FOTOĞRAFLI

Sofuoğlu: Motosikletçiler için bariyer uygulaması başlangıçSofuoğlu: Motosikletçiler için bariyer uygulaması başlangıçSofuoğlu: Motosikletçiler için bariyer uygulaması başlangıç

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Boyunluk gönderen İnegöllü annelere, Mehmetçikten teşekkür mektubuBoyunluk gönderen İnegöllü annelere, Mehmetçikten teşekkür mektubu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmut Tayyip'e Trabzonspor forması ve topCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmut Tayyip'e Trabzonspor forması ve top
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Tolgay Arslan için flaş iddia

Tolgay Arslan için flaş iddia

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kangalın Güneydoğulu rakibi 'Kurtboğan'

Kangalın Güneydoğulu rakibi 'Kurtboğan'

Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ne rekor ziyaretçi

Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ne rekor ziyaretçi

Kartal'da çöken binada aynı aileden ölen 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Aynı aileden ölen 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'un konuştuğu astronot metrobüsten sonra şimdi de vapura bindi

İstanbul'un konuştuğu astronot metrobüsten sonra şimdi de vapura bindi

Sağlık Bakanı açıkladı! Kartal'daki çöken binada ölü sayısı 17'ye yükseldi

Sağlık Bakanı açıkladı! Ölü sayısı yükseldi

'Nuriş' lakaplı Nuri Ergin’in lideri olduğu Karagümrük çetesine operasyon!

Karagümrük çetesine operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.