Sofuoğlu'ndan Diyarbakırlı çocuk ve gençlere motosiklet eğitimi

Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittiği günlerde "Spora Gönül Ver" adıyla bir proje başlattığını anımsattı. Bu projeyle özellikle Doğu ve Güneydoğu olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrini gezeceğini ifade eden Sofuoğlu, hiç kimsenin gitmediği yerlere gidip oradaki çocuklara sporu, motor sporunu aşılamak ve onlara destek olmak istediklerini belirtti.

"Bunlarla beraber bir kupa yapalım, o kupada yetenekli sporcuları seçelim ve o sporcuları alıp dünya arenalarına çıkartalım dedik. Sadece İstanbul, Sakarya, İzmir değil de Türkiye'nin her yerindeki çocuklara ulaşalım, yetenekli çocukları bulalım, onlara motosikleti gösterelim, motosiklet kullandıralım, çok iyi gördüğümüz çocukları seçelim, şampiyonayı alalım ve ülkemize yeni sporcular kazandıralım istedik."

Diyarbakır'da bir okul seçtiklerini ve şehirdeki motosiklet tutkusu olan çocukları davet ettiklerini kaydeden Sofuoğlu, ilginin çok fazla olduğunu dile getirdi.

Kenan Sofuoğlu, "Bizim bu çocuklara bir tutku, bir heves ya da hayatlarında başarılı olacakları bazı konularda imkanlar sağlamamız gerekiyor. Çocukların bu ilgisini görmek beni çok mutlu etti. Bu çocuklardan ileride ülkemizi temsil edecek, faydalı, hayırlı sporcular çıkmasını umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Projeye 700'ün üzerinde talep olduğunu ancak bu taleplerden elemeler yapılacağını anlatan Sofuoğlu, ilk önce sayının 35'e, sonra 10'a düşürüleceğini, kalan 10 kişiye eğitim verileceğini bildirdi.