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Sofya Orduevi'nde Türk ve Bulgar müziği şöleni

YAŞAM HABERLERİ  | 24.11.2018 14:50 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin Sofya Büyükelçiliği'nin Sofya Orduevi'nde düzenlediği 'Türk-Bulgar Dostluk Konseri'nde her iki ülkenin klasik müzik eserleri seslendirildi.

Sofya Orduevi'nde Türk ve Bulgar müziği şöleni

SOFYA (Bulgaristan), (DHA)- TÜRKİYE'nin Sofya Büyükelçiliği'nin Sofya Orduevi'nde düzenlediği 'Türk-Bulgar Dostluk Konseri'nde her iki ülkenin klasik müzik eserleri seslendirildi.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nin 'Kültürel Köprüler' etkinlikleri kapsamında Nadejda Belediyesi Kültür Enstitüsü ile düzenlediği 'Türk-Bulgar Dostluk Konseri' Sofya Merkez Orduevi'nde gerçekleştirildi. Konserde, Nadejda Kültür Merkezi Orkestrası, Şef Kiril Lambrev yönetiminde Türk ve Bulgar klasik müzik eserlerini seslendirdi. Konserde, Cemal Reşit Rey'in eserlerinin yanı sıra Şef Lambrev'in, Türk halk ezgilerinden esinlenerek bestelediği eseri ilk kez seslendirildi.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, dostluk ve hoşgörü köprülerinin kültürden geçtiğini belirterek, "Büyükelçilik olarak burada iki ülke arasındaki dostluk ve iyi ilişkileri geliştirmek için kültürel faaliyetler yapıyoruz. Bu da üçüncüsü, son üç ayda. Şimdi kültür iki ülkeyi birbirine yaklaştıran en önemli unsur. Biz bu faaliyetleri her alanda yapıyoruz. Bugün de klasik müzik konseriyle yapıyoruz. İki ülkeyi aynı zamanda bir araya getiren soydaşlarımız da var. Soydaşlarımızın da mevcudiyeti ve huzuru bizim için çok önemli. Bugün de herkes bir arada mutlu mesut anlar yaşayacağız diye ümit ediyoruz" dedi.
Nadejda Belediye Kültür Merkezi Orkestra Şefi Kiril Lambrev ise küçük yaştan itibaren Türk müziğine aşina olduğunu söyledi. Lambrev, Cemal Reşit Rey gibi ismi dünyaya mal olmuş bir bestekârın uyarlamalarını seslendirmenin onur olduğunu belirtti. Lambrev, "Orkestra şefi olarak dünyanın farklı yerlerinde çalışım. Rusya'da, Türkiye'de şeflik yaptım. Besteci olan dedem de Türk müziği uzmanıydı. Hatta Türklerin yaşadığı bir yerde yaşıyorduk ve düğünlerimizde, bayramlarımızda hep bu müziği söylerdik" diye konuştu.
Sofya'daki konsere Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nden temsilciler, müftülük, diplomasi çevreleri, iş insanları, soydaşlar ve Bulgar sanatseverlerden oluşan kalabalık davetli topluluğu katıldı.

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Sofya Orduevi'nde Türk ve Bulgar müziği şöleniSofya Orduevi'nde Türk ve Bulgar müziği şöleniSofya Orduevi'nde Türk ve Bulgar müziği şöleniSofya Orduevi'nde Türk ve Bulgar müziği şöleni

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