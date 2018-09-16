HABER

Sofya'da, meclis önünde hükümet protesto edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 16:40 | Son Güncelleme

BULGARİSTAN'ın başkenti Sofya'da, meclis önünde toplanan yaklaşık 300 kişi, ellerinde Bulgar bayraklarıyla hükümetin düşürülmesi için eylem başlattı.

SOFYA (Bulgaristan), (DHA) - BULGARİSTAN'ın başkenti Sofya'da, meclis önünde toplanan yaklaşık 300 kişi, ellerinde Bulgar bayraklarıyla hükümetin düşürülmesi için eylem başlattı.
Londra'da yaşayan Bulgaristan vatandaşı Emil Rusanov ve Yolo Denev önderliğinde, Bulgaristan meclisinin önünde yaklaşık 300 kişi toplandı. Hükümetin düşürülmesini isteyen Rusanov ve Denev, bir süre önce, farklı ülkelerde yaşayan Bulgarları protestoya katılmak üzere ülkelerine dönmeleri için sosyal medyadan çağrıda bulunmuştu. Çağrılar karşılık bulamazken, göstericilerin sayısı, 300'ün üzerine çıkmadı. Bulgaristan polisi, meclis çevresinde protestolar nedeniyle geniş güvenlik önlemi aldı.
Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı'nın 'açık kapı' uygulamasında halkın talepleri toplanırken, Bulgar polisinin provokasyon ihbarı aldığı ve güvenlik tedbirlerini artırdığı belirtildi. Planlanan protestolarda istenilen kalabalığa ulaşılamadığı ve gece yarısına kadar eylemin bitirilebileceği öğrenildi.

PARTNERİbrahim çiftliği büyüttüİbrahim çiftliği büyüttü
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonuEskişehir'de uyuşturucu operasyonu
Marketten 'tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık kameradaMarketten 'tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

Ece Erken açıkladı! Nihat Doğan'ın yerine kim geliyor?

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

İnce, 'dünyanın en çok yakan arabası'nı paylaştı: 300 metrede 450 TL yaktı

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Hadise malları kardeşlerine kaptırdı

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak yazı: İşçiler, açılışa 5 hafta kala sudan sebeplerden 'Ayaklandılar'; hayırdır inşallah

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa’nın İnegöl ilçesinde sevgili kabusu! Teklifi reddedince...

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sevgili kabusu! Teklifi reddedince...

Bu test sosyal medyayı salladı

Bu test sosyal medyayı salladı

İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay: Bonzai hazırlarken görüntülendi kameraya saldırdı

İstanbul'un göbeğinde akılalmaz olay: Bonzai hazırlarken görüntülendi kameraya saldırdı

Deve kuşu yumurtasının boşu 100 liradan satılıyor

Deve kuşu yumurtasının boşu 100 liradan satılıyor

Fenomen adamın sıra dışı tasarımı

Fenomen adamın sıra dışı tasarımı

Katil kim? Sosyal medya bunu konuşuyor

Katil kim? Sosyal medya bunu konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.