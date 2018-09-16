Sofya'da, meclis önünde hükümet protesto edildi

SOFYA (Bulgaristan), (DHA) - BULGARİSTAN'ın başkenti Sofya'da, meclis önünde toplanan yaklaşık 300 kişi, ellerinde Bulgar bayraklarıyla hükümetin düşürülmesi için eylem başlattı.

Londra'da yaşayan Bulgaristan vatandaşı Emil Rusanov ve Yolo Denev önderliğinde, Bulgaristan meclisinin önünde yaklaşık 300 kişi toplandı. Hükümetin düşürülmesini isteyen Rusanov ve Denev, bir süre önce, farklı ülkelerde yaşayan Bulgarları protestoya katılmak üzere ülkelerine dönmeleri için sosyal medyadan çağrıda bulunmuştu. Çağrılar karşılık bulamazken, göstericilerin sayısı, 300'ün üzerine çıkmadı. Bulgaristan polisi, meclis çevresinde protestolar nedeniyle geniş güvenlik önlemi aldı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı'nın 'açık kapı' uygulamasında halkın talepleri toplanırken, Bulgar polisinin provokasyon ihbarı aldığı ve güvenlik tedbirlerini artırdığı belirtildi. Planlanan protestolarda istenilen kalabalığa ulaşılamadığı ve gece yarısına kadar eylemin bitirilebileceği öğrenildi.



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