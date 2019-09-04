Soğan çuvallarının altından 4 bin paket kaçak sigara çıktı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN'da, jandarmanın yol kontrolünde, sürücüsü durdurulan araçta yapılan aramada, soğan çuvallarının altına gizlenen 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaldıran ilçesinden Erciş'e araçla kaçak sigara götürüleceği bilgisini aldı. Bunun üzerine sürücü takibe alındı. Salmanağa Mahallesi'nde, sürücüsü durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada, soğan çuvallarının altına gizlenen 4 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

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