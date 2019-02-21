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Soğan filesi ve çöp poşeti kostümleri ile podyuma çıktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 12:25 | Son Güncelleme

Tokat’ta anaokulu öğrencileri geri dönüşüme dikkat çekmek için atık malzemelerden hazırladıkları giysilerle defilesi düzenledi.Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ’Sıfır Atık Tokat’ projesi tanıtımı okullar bölgesinde öğrencilerin katılımı ile düzenlenen programla yapıldı.

Tokat’ta anaokulu öğrencileri geri dönüşüme dikkat çekmek için atık malzemelerden hazırladıkları giysilerle defilesi düzenledi.
Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde ’Sıfır Atık Tokat’ projesi tanıtımı okullar bölgesinde öğrencilerin katılımı ile düzenlenen programla yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sıfır atık projesi kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapıldıktan sonra minik öğrenciler defile yaptı. 75’inci Yıl Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri anne, baba ve öğretmenlerinin desteğiyle gazete, plastik tabak, pet şişe, karton, çöp poşeti ve karton gibi değişik ürünlerden yapılan kostümlerle podyuma çıktı. Plastik tabaklardan ay yıldızlı kostüm ile gazete kağıtlarından oluşan kostümle sahneye çıkan öğrenciler alkış topladı.
Okul Müdiresi Alev Özdilek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan sıfır atık projesine destek verdiklerini söyledi. Atık malzemelerden tasarlanan kıyafetlerin dikkat çektiğini ifade eden Özdilek, "Öğrencilerimizi bu anlamda bilgilendirdik, bilinçlendirdik. Çocuklarımız defilede oldukça heyecanlı idi mutlu oldular. Bu çalışmalarımızın devamı gelecek" dedi.
Tokat Valisi Ozan Balcı ise gelecek olan kuşakları düşünerek onlara sağlıklı ve yaşanabilir bir doğa bırakmanın insanlığın görevi olduğunu söyledi. İnsan olmanın medeni olmanın en önemli özelliklerinden birisinin sıfır atık olduğuna işaret eden Vali Balcı,"Bu anlamda çevreye duyarlı olmalıyız, kaynaklarımızı israf etmemeliyiz. Tokat’ta da bu anlamda sıfır atık projesi başarılı bir şekilde yürütülüyor. İnşallah bu başarı artarak devam edecek" diye konuştu.
Programın sonunda öğrenciler "Geleceğini çöpe atma potaya at" adı altına basket potası gibi yapılan geri dönüşün potalarına plastik şişeleri attı.

Soğan filesi ve çöp poşeti kostümleri ile podyuma çıktılar

Soğan filesi ve çöp poşeti kostümleri ile podyuma çıktılar

Soğan filesi ve çöp poşeti kostümleri ile podyuma çıktılar

Soğan filesi ve çöp poşeti kostümleri ile podyuma çıktılar

Soğan filesi ve çöp poşeti kostümleri ile podyuma çıktılar

Soğan filesi ve çöp poşeti kostümleri ile podyuma çıktılar

Soğan filesi ve çöp poşeti kostümleri ile podyuma çıktılar

Soğan filesi ve çöp poşeti kostümleri ile podyuma çıktılar

Soğan filesi ve çöp poşeti kostümleri ile podyuma çıktılar

Soğan filesi ve çöp poşeti kostümleri ile podyuma çıktılar

Soğan filesi ve çöp poşeti kostümleri ile podyuma çıktılar

Soğan filesi ve çöp poşeti kostümleri ile podyuma çıktılar

Soğan filesi ve çöp poşeti kostümleri ile podyuma çıktılar

Soğan filesi ve çöp poşeti kostümleri ile podyuma çıktılar

Soğan filesi ve çöp poşeti kostümleri ile podyuma çıktılar

Soğan filesi ve çöp poşeti kostümleri ile podyuma çıktılar

Soğan filesi ve çöp poşeti kostümleri ile podyuma çıktılar

Soğan filesi ve çöp poşeti kostümleri ile podyuma çıktılar

Soğan filesi ve çöp poşeti kostümleri ile podyuma çıktılar

Soğan filesi ve çöp poşeti kostümleri ile podyuma çıktılar

Soğan filesi ve çöp poşeti kostümleri ile podyuma çıktılar
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