Soğan reklamı 'çok seksi' bulundu Facebook yasakladı

Facebook görünüşe göre bir soğan reklamını “açıkça cinsel” olduğu için yasakladı.

Kanada'daki Gaze Seed Company, geçen hafta Facebook'ta walla walla soğanlarının reklamını yapmak istedi ancak beklemediği bir şeyle karşılaştı çünkü söz konusu soğanlar 'fazla cinsel' bulundu.

Gaze Seed Co.'nun yöneticisi Jackson McLea, 'Walla Walla Soğan tohumumuz için kullanılan fotoğrafı kullanamayacağımızı öğrendik. Bize aşırı cinsel olduğu söylendi. Facebook tarafından "kuralları ihlal ettiği"miz söylendi. Sanırım iki yuvarlak şekil göğüsleri çağrıştırdı. Bunun büyük olasılıkla bir algoritmadan kaynaklandığını düşünüyorum' dedi.

FACEBOOK KARARI GÖZDEN GEÇİRDİ

Gaze Seed Co.'nun yöneticisi Jackson McLean, Facebook'a yasağın tekrar gözden geçirilmesini ve alınan karar sonrası tekrar soğan reklamını yapabildikleri söyledi.

Facebook Kanada iletişim başkanı Meg Sinclair, bunun şirketin filtreleme teknolojisinden kaynaklandığını söyleyerek, 'çıplaklığı uygulamalarımızdan uzak tutmak için otomatik teknoloji kullanıyoruz, ancak bazen bir Walla Walla soğanı da araya karışabiliyor. Reklamı geri yükledik ve işletmenin sorunu için özür dileriz' dedi.

